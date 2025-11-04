'제25회 순천 남승룡마라톤 대회' 8일 열린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

팔마종합운동장 일원…오전 8시부터 교통 통제

제25회 순천남승룡마라톤대회가 오는 8일 팔마종합운동장 일원에서 열린다. 사진은 지난해 대회 모습.순천시 제공

순천시는 제25회 순천 남승룡 마라톤대회가 오는 8일, 팔마종합운동장을 중심으로 순천시 일원에서 개최된다고 밝혔다.

역사적 의미와 스포츠 정신이 살아있는 남승룡 마라톤 코스는 ▲풀(팔마종합운동장→생태문화교육원→에코촌→맑은물관리센터→순천만습지→화포항(반환))▲하프(팔마종합운동장→생태문화교육원→에코촌→맑은물관리센터→순천만습지(반환)) ▲10km(팔마종합운동장→남승룡로→오천삼거리→어울림체육관→풍덕교 하단(반환)) ▲5km(팔마종합운동장→생태문화교육원→잡월드(반환))로 진행되며, 전국에서 참가한 7,800여 명의 마라토너들이 늦가을 순천을 즐기면서 힘차게 달린다.

이번 대회 당일 오전 8시부터 오후 1시 30분까지 마라톤 코스 주요 도로에서 교통이 통제된다. 특히 팔마 오거리에서 팔마종합운동장과 순천만 국가정원 방향 진입이 금지되며, 생태문화교육원에서 맑은물관리센터 구간은 전면 통제, 도사초등학교에서 인월사거리 방향은 일방통행으로 운영된다.





시 관계자는 "올해로 25회를 맞은 남승룡 마라톤대회가 원활히 진행될 수 있도록 시민 여러분의 많은 협조를 부탁드린다"며, "해당 구간을 지나는 차량은 우회하거나, 대중교통을 이용해 주시기를 부탁드린다"고 말했다.





