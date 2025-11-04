교직원공제회, 9월 말 당기순이익 1조9086억원 달성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

준비금적립률 116% 재무건전성 입증

한국교직원공제회는 지난 9월 말 기준 당기순이익 1조 9086억원을 기록하며 양호한 실적을 달성했다고 4일 밝혔다.

준비금전입전손익은 4조 1906억원, 준비금 적립률은 116%를 기록하는 등 견조한 수익성과 안정적인 재무 건전성을 입증했다.

총자산은 82조 2438억원으로 지난해 말 대비 10.3%(7조 6529억원) 증가했다. 자산 비중(금액)은 ▲투자자산 81.2%(66조 7246억원) ▲회원대여 12.9%(10조 5685억원) ▲기타자산 5.9%(4조 9507억원) 순으로 높았다.

투자자산군별 보유 비중은 지난달 말 기준 ▲주식 19.5%(13조 4320억원) ▲채권 17.1%(11조 7623억원) ▲기업투자 25.0%(17조 1631억원) ▲부동산 22.1%(15조 1972억원) ▲인프라 16.3%(11조 1892억원)다.

기금운용 수익률은 지난달 말 기준 9% 중반대로, 연간 목표치 4.6%를 상회했다. 공제회는 "거시경제 변동성이 높은 환경에도 불구하고 선별적인 투자 기회 발굴과 안정적인 자금 운용을 통해 우수한 기금운용 수익률을 달성했다"고 설명했다.

공제회는 회원의 복리후생 증진을 위해 매년 자산군별, 지역별, 운용 주체별 자산 배분 계획을 수립해 분산투자를 실시하는 등 자산 건전성을 강화하고 손익 변동성을 완화하는 데 주력하고 있다. 이러한 포트폴리오 운용을 통해 2022년 코스피 지수 24.9% 하락 등 영향으로 주요 연기금이 줄줄이 마이너스 실적을 기록할 때도 2.4%의 수익률로 선방했다.





공제회 관계자는 "향후에도 시장 상황을 면밀히 모니터링하며, 안정적 수익 창출과 회원 복지 증진을 위한 효율적 자산운용에 최선을 다할 계획"이라고 밝혔다.



권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

