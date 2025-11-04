젠슨 황, 로비에도 '블랙웰' 논의 제외… 트럼프 참모진 반대 영향

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트럼프, 블랙웰 수출 허용 추진 하려다

'미 안보 위협' 만장일치로 참모진 반대

부산에서 개최된 미·중 정상회담에서 엔비디아의 첨단 인공지능(AI) 칩 블랙웰의 중국 수출 허용 문제가 논의되지 않은 것은 미국 도널드 트럼프 행정부 참모진의 제동 때문으로 알려졌다.

연합뉴스

월스트리트저널(WSJ)은 3일(현지시간) 소식통을 인용해 트럼프 대통령은 애초 블랙웰 수출을 허용할 생각도 가지고 있었지만, 참모진의 반대로 마음을 바꿨다고 보도했다. 블랙웰 B200 그래픽처리장치(GPU)를 탑재한 서버는 이전 세대인 H100 기반 서버보다 AI 학습 시 3배, 추론 모델 실행 시 약 15배 더 강력한 성능을 보인다.

미국은 블랙웰이 중국의 손에 들어가면 AI 분야에서 미국의 우위가 흔들릴 수 있다고 판단해 수출을 제한하고 있다.

중국 시장을 포기할 수 없는 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 중국 시장용으로 성능을 낮춘 블랙웰 수정 버전을 팔겠다며 트럼프 대통령을 상대로 로비를 벌였다.

이에 트럼프 대통령은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 관련 일정에 참석하기 위해 일본에서 한국으로 이동하는 전용기 안에서 시진핑 중국 국가주석과 블랙웰 문제를 얘기할 것 같다고 언급하기도 했다.

그러나 트럼프 대통령은 시 주석과의 회담 준비 과정에서 참모진의 반대에 직면했다고 한다. 마코 루비오 국무장관과 하워드 러트닉 상무장관, 제이미슨 그리어 무역대표부(USTR) 대표 등 주요 참모들은 블랙웰의 판매는 미국의 안보에 위협이 될 것이라고 극구 반대했다. 만장일치에 가까운 참모진 반대에 트럼프 대통령도 마음을 바꿔 시 주석과의 회담에서 블랙웰 문제를 논의하지 않기로 했다.





이후 트럼프 대통령은 CBS의 시사 프로그램 '60분' 인터뷰에서 중국에 첨단 반도체를 판매하지 않겠다고 했다. 다만 향후 트럼프 행정부에서 블랙웰의 중국 수출 문제가 재차 논의될 가능성은 있다. 특히 트럼프 대통령이 내년 4월 중국 방문을 앞두고 있기 때문에 엔비디아와 황 CEO의 로비가 계속될 것으로 보인다.





