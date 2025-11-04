구윤철 "석화 구조개편 먼저 나선 기업에 더 빠른 지원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부 산경장 열어 구조개편 추진현황 논의

산단·업계에 속도전 강조…"마지막 기회"



구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 4일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '경제관계장관회의 겸 물가관계장관회의 겸 산업경쟁력강화 관계장관회의'에서 모두발언을 하고 있다.(출처:기획재정부)

AD

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 4일 국내 석유화학 구조개편과 관련 "업계 스스로 약속한 시한이 얼마 남지 않은 만큼, 모든 산단과 업계가 속도전을 펼쳐달라"고 당부했다. 먼저 사업재편을 추진하는 산단·기업에 대한 인센티브도 언급했다.

구 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 주재한 산업경쟁력강화 관계장관회의 모두발언에서 "시장이 예의주시하고 있다"며 이같이 밝혔다.

그는 "일부 산단과 기업의 사업재편이 여전히 지지부진해 업계의 진정성에 대한 시장의 의구심이 있는 것도 사실"이라면서 "연말까지가 골든타임"이라고 재차 강조했다. 그러면서 "업계가 이번 골든타임을 허비한다면, 정부와 채권금융기관도 조력자로만 남기는 힘들 것"이라고 말했다.

석유화학 사업재편은 지난 8월 업계 자율협약 체결 이후 최근 대산 산업단지에서 논의가 일부 가시화되고 있다. 금융권도 지난 9월 공동협약을 체결해 금융지원의 틀을 마련했다.

구 부총리는 "배가 기울 때 자기 짐만 지키려다, 결국 침몰을 막지 못하는 우를 범해선 안 된다"면서 "뼈를 깎는 자구노력과 타당성 있는 사업재편은 정부도 적극 뒷받침할 것"이라고 약속했다.

이어 "먼저 사업재편을 추진하는 산단·기업에는 더 빠른 지원이 이뤄질 것"이라고 덧붙였다.

이번 회의에서는 철강산업 고도화 방안도 논의됐다. 이번 방안에는 미국 관세협상 후속 지원대책 4000억원 규모의 수출공급망 강화보증을 추가해 총 5700억원의 금융지원을 공급하는 대책 등이 담겼다.





AD

구 부총리는 "특수탄소강 R&D 로드맵을 연내 수립해 2030년까지 10개 특수탄소강에 2000억원의 대규모 R&D를 지원하고, 수소환원제철 실증 기술개발, 철강 특화 인공지능(AI) 모델 개발 등을 통해 고부가·저탄소 전환에도 박차를 가하겠다"고 전했다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>