출시만 하면 조롱 쏟아지지만…그 회사 제품 하루 만에 품절

발렌시아가 실험적 디자인

"950달러짜리 걸레" 비판도

프랑스 명품 브랜드 발렌시아가의 신상품 '디스트로이드(Destroyed) 모델 재킷'이 출시 하루 만에 매진됐다. 마치 누더기를 연상시키는 낡고 찢긴 디자인의 후드 재킷이지만 가격은 950달러(약 136만원)이다.

발렌시아가의 신상품 '디스트로이드(Destroyed) 모델 재킷'. 엑스(X·옛 트위터)

미국 월스트리트저널(WSJ) 기고가인 켄 쿠앙은 최근 사회관계망서비스(SNS)에 이 제품이 담긴 영상을 올리고 "발렌시아가 디스트로이드 모델 재킷의 첫 물량이 모두 팔렸다"고 전했다.

이 재킷은 후드의 기본 형태만 유지한 채 곳곳이 찢긴 디자인이다. 발렌시아가의 난해한 신상품을 접한 네티즌들은 "지나치게 파괴적인 디자인", "950달러짜리 걸레"라며 비판하기도 했다.

디스트로이드 모델 재킷은 의도적으로 손상되고 도발적인 디자인을 통해 패션의 경계를 확장하려는 발렌시아가의 시도로 해석된다. 발렌시아가는 이전에도 오염된 듯한 자국과 흠집이 있는 스니커즈, 가짜 얼룩과 구멍이 새겨진 후드티 등의 제품으로 주목을 받은 바 있다.

발렌시아가는 '하이패션'(high fashion)을 내세우며 실험적인 디자인을 선보여왔다. 2022년에도 옷 곳곳이 찢어진 디자인의 후드티를 950파운드(약 179만원)에 판매했다. 당시 발렌시아가는 이 옷에 대해 천 전반에 걸친 찢김과 구멍 디테일이 특징이라고 설명했지만, 소비자들은 "'밥더빌더(영국 BBC 유아용 애니메이션에 나오는 목수 캐릭터)가 입을 옷 같다"며 조롱 섞인 반응을 보였다.

2024년 발렌시아가가 공개한 투명 테이프 모양의 팔찌. 온라인 커뮤니티

또 지난해 3월에는 투명 테이프 모양의 팔찌를 선보여 논란의 중심에 섰다. 겉모습은 다이소에서 판매하는 일반 투명 테이프와 흡사했지만, 발렌시아가 로고가 새겨졌다는 이유로 가격은 3000유로(약 495만원)에 달했다. 2022년 겨울 컬렉션에서는 쓰레기봉투 모양 트래시 파우치(Trash Pouch)를 공개해 황당하다는 반응이 나오기도 했다.





발렌시아가의 제품을 두고 논란이 지속되는 가운데 명품에 대한 논쟁 자체가 홍보 효과를 가져온다는 분석도 나온다. 한 누리꾼은 "사람들이 분노하며 SNS에 글을 올리면 발렌시아가는 막대한 광고 효과를 얻는다"며 "논란을 마케팅으로 활용하는 전략"이라고 했다.





