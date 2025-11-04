[클릭 e종목]"넷마블, 다작 전략의 한계…목표주가 하향조정"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

키움증권은 4일 넷마블에 대해 "참신한 게임성과 유저(이용자) 선택적인 과금의 지평을 넓혀야 의미 있는 기업 가치 상향이 가능하다"며 투자의견 아웃퍼폼(시장수익률상회)을 유지하고, 목표주가를 기존 6만9000원에서 6만7000원으로 하향 조정했다.

이날 김진구 키움증권 연구원은 "다작 출시 전략의 허점은 제품수명주기(PLC) 관리가 되지 않을 때 매출액은 감소하는데 운영 및 직간접비는 그만큼 줄어들지 않아 게임별 수익성이 떨어진다는 것"이라며 이같이 밝혔다.

넷마블은 기본적으로 모바일게임 중심 다작 출시 전략으로 일관된 정책을 진행 중이다. 김 연구원은 "우려되는 점은 기존 장르별 고착화된 게임성을 넘어서는 참신한 게임성이 부각되지 않는 가운데 주력 신작의 PLC 관리 및 유지가 부족한 점"이라고 지적했다. 그러면서 "올해 출시한 'RF 온라인 넥스트', '세븐나이츠 리버스'도 최근 매출 순위가 상당히 내려간 모습"이라며 "'뱀피르'도 기존 국산 대규모다중접속역할수행게임(MMORPG)의 고착화를 넘어선 부분이 잘 보이지 않는다"고 평가했다.

내년 주력 신작으로 예상되는 '일곱 개의 대죄, Origin'에 대해서도 "기존 유사 장르의 컨셉과 게임성을 뛰어넘는 새로운 반향을 일으킬 수 있는지에 대해 확신이 들지 않는다"고 말했다.

김 연구원은 "기존 진부함을 넘어, 재미에 기반한 참신한 게임성이 요구된다"며 "국산 게임들이 승리를 위한 과금에 점철된 모습이 아닌, 유저의 합리적 선택에 기반한 게임성을 보여야 한다. 이 경우 과금 결과가 게임 플레이 결과에 제한적인 영향을 주면서도 유저 만족도를 높여야 한다"고 강조했다.





넷마블의 3분기 영업이익은 뱀피르 초기 매출 효과 등에 힘입어 전분기와 유사한 1006억원을 예상했다. 다만 김 연구원은 "연말 무형자산 및 영업권 관련한 손상차손 발생 여지로 연간 영업외손익이 제한적일 수 있다는 점을 고려할 필요가 있다"고 덧붙였다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

