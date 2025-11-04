거창군, '민생회복 소비쿠폰' 2차 지급률 경남도 1위 달성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민생경제안정·지역경제 활성화 기여



경남 거창군은 '민생회복 소비쿠폰' 2차 최종 지급률이 98.9%를 달성하여 경남도 1위를 달성했다고 4일 밝혔다.

지난 9월 22일부터 10월 31일까지 추진한 '민생회복 소비쿠폰 2차 지급을 마무리하고, 대상 군민 5만6388명 중 5만5815명에게 지급을 완료해 경상남도 18개 시·군 가운데 최종 지급률 도내 1위라는 성과를 거뒀다.

거창군은 앞선 1차 지급에서도 최종 지급률 99.5%로 도내 1위를 달성한 바 있어, 이번 2차까지 연속 1위를 달성하며 민생회복 지원 우수 지자체로서 정부 정책에 맞춰 지역경제 활성화를 위해 노력한 결과다.

거창군 민생소비쿠폰 2차지급 현장 사진.

이는 민생회복 소비쿠폰 지급 최일선 창구인 거창읍을 비롯한 11개 면 행정복지센터에서 거동 불편자, 고령자 등의 편의 제공과 조기 지급 목표 달성을 위해 ▲주말 및 야간 창구 운영 ▲거창 한마당 대축제 기간 중 현장 특별창구 운영 등 찾아가는 신청 운영 ▲담당 마을 이장의 적극 지원 ▲미신청자에 대한 신청 안내문 발송 등을 통한 적극 행정을 구현한 결과이다.

거창군은 1, 2차 총 184억원의 소비쿠폰이 지급 및 사용됨으로써 민생경제 안정과 소상공인 보호를 통한 지역경제 활성화의 마중물 역할을 톡톡히 할 것으로 기대하고 있다.

구인모 군수는 "1차 지급률 경남도 1위에 이어 2차 지급률도 경남도 전체 18개 시군 중 1위라는 성과를 거뒀다"며 "군민 여러분의 적극적인 참여와 거창군 전 공직자가 최선을 다한 결과"라며 감사의 뜻을 밝혔다.





한편 민생회복 소비쿠폰 사용기한은 2025년 11월 30일까지로 기한 내 모두 사용해야 하며 미사용 잔액은 모두 자동 소멸한다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

