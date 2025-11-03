경기도 말라리아 환자 22%, 매개모기 56% 줄었다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 내 말라리아 환자가 지난해 대비 22%, 매개 모기는 56% 감소한 것으로 나타났다.

경기도는 3일 경기도청에서 군 관계자, 학계 전문가 등이 참석한 가운데 2025년 하반기 경기도 말라리아 퇴치사업단 회의를 열고 민·관·군이 함께 '2030 말라리아 퇴치를 위한 추진 전략'을 논의했다.

경기도는 이날 회의에서 도내 말라리아 환자 발생 현황, 2025년 말라리아 퇴치사업 추진현황을 공유했다.

경기도가 3일 말라리아 퇴치사업 추진현황 회의를 개최했다. 경기도 제공

AD

또 이희일 질병관리청 매개체분석과장의 '말라리아 퇴치를 위한 조기진단 및 매개 모기 관리방향', 한은택 강원대학교 의과대학 환경의생물과 교수의 '말라리아 무증상 감염 감시 및 대응전략' 주제발표가 있었다.

경기도 말라리아 환자는 올해 305명으로 지난해 393명 대비 22% 감소했다. 말라리아 매개모기 역시 1만178마리로 지난해 2만3220마리 대비 56% 줄었다. 이는 파주, 김포, 고양 등 올해 다발생 지역에 선택과 집중투자를 함으로써 환자와 매개체 관리를 철저히 했기 때문으로 분석된다.





AD

유영철 경기도 말라리아 퇴치사업단장은 "올해 말라리아 환자와 매개모기 모두 감소했다"며 "앞으로도 2030년 말라리아 퇴치를 목표로 모기 기피제 사용, 야외 활동 시 긴 옷 착용 등 예방수칙을 꾸준히 지켜주시기 바란다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>