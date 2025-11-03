진도군, 2025년산 공공비축미 전남 첫 매입 시작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3년 연속 특등비율 1위 도전

고품질 브랜드 쌀 명성 이어간다

진도군은 지난달 30일, 2025년 공공비축미 전남 첫 매입을 시작했다. 진도군 제공

전남 진도군이 2025년산 공공비축미 매입의 포문을 열었다.

군은 지난달 30일 군내면 매입 현장에서 2025년산 공공비축미 건조벼 매입을 전남에서 가장 먼저 시작했다고 밝혔다. 이날 현장에는 진도군 농업기술센터소장, 농업지원과장, 국립농산물품질관리원 전남지원장, 진도사무소장 등 관계자와 지역 농업인 50여 명이 참석했다.

올해 매입 품종은 '새청무'와 '강대찬'으로, 국립농산물품질관리원의 품질검사를 거쳐 매입이 진행됐다.

진도군은 2023년부터 2년 연속 '광주·전남 특등비율 1위'를 차지했으며, 올해도 3년 연속 1위 달성을 목표로 하고 있다. 이를 위해 건조벼, 친환경벼, 가루쌀 등 총 25만 3,217포대(40kg 기준)를 순차적으로 매입할 계획이다.

2025년산 공공비축미 매입가격은 10월~12월 전국 평균 산지 쌀값을 기준으로 확정되며, 매입 직후 포대당 4만 원의 중간정산금이 지급된다. 최종 정산은 12월 말까지 완료될 예정이다.

김희수 진도군수는 "진도군은 지난 2년간 공공비축미 특등비율 전남 1위를 기록하고, 전남 10대 고품질 브랜드 쌀에도 선정되는 등 전국 최고의 품질을 인정받았다"며 "올해도 농가와 함께 힘을 모아 3년 연속 1위를 달성하겠다"고 밝혔다.





한편, 공공비축미로 지정되지 않은 품종을 출하할 경우 5년간 매입 대상에서 제외되므로, 농가는 올해 지정 품종만 출하해야 한다고 군은 당부했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

