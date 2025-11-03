정읍시, 기차여행 상품 '농뚜레일 투어' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

7~16일까지…내장산 단풍·쌍화차거리 등 체험

전북 정읍시농업기술센터가 오는 7일~16일까지 내장산 단풍과 농촌체험을 결합한 특별 기차여행 상품 '농뚜레일 투어'를 운영한다.

3일 센터에 따르면 이번 투어는 가을 여행 성수기를 맞아 내장산 단풍길, 쌍화차거리, 막걸리 양조장 체험 등 다채로운 경험을 제공할 계획이다.

기차타고 떠나는 정읍 단풍+농촌체험 원데이 투어 포스터. 정읍시 제공

이번 프로그램은 참가자들이 대한민국 대표 단풍 명소인 내장산 국립공원을 방문해 붉게 물든 단풍길을 걸으며 가을 정취를 만끽하도록 구성됐다.

또 정읍 9경 중 하나인 쌍화차거리를 찾아 전통 보양음료인 쌍화차를 체험하고, 한국술도가에서 막걸리를 직접 거르고 시음하는 등 지역 농촌 문화를 느낄 수 있는 체험도 마련돼 있다.

'농뚜레일'은 농촌 체험관광 활성화를 위해 농촌진흥청과 한국철도공사, 지방자치단체가 공동 개발한 프로그램이다.

논두렁·두레·레일(rail) 등 농촌과 철도를 상징하는 단어를 조합해 '농촌과 철도의 연결'을 의미한다. 앞서 지난 10월에는 구절초 꽃축제와 연계한 프로그램을 성공적으로 운영하며 큰 호응을 얻었다.

이용관 농업기술센터소장은 "정읍은 철도 접근성이 뛰어난 도시로, 가을 단풍과 농촌체험을 함께 즐길 수 있는 특별한 여행 기회를 마련했다"며 "많은 여행객이 정읍의 자연과 문화, 지역 가치를 경험하길 바란다"고 말했다.





상품 예약은 코레일 홈페이지에서 출발일 7일 전까지 가능하다. 자세한 사항은 정읍시 농촌지원과 또는 코레일 전북여행센터로 문의하면 된다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr

