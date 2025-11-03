본문 바로가기
[양낙규의 Defence Club]국내 조선업계 훈풍… 풀어야 할 숙제 3가지

양낙규군사 및 방산 스페셜리스트

입력2025.11.03 07:07

중국의 제재완화·미국의 핵추진잠수함 승인 불구
일본의 견제, 대미투자 회수 방안 등 어려움

중국의 한화오션 자회사 제재 철회, 미국의 핵 추진 잠수함 건조 승인 등 국내 조선업계에 호재가 불고 있지만 넘어야 할 산이 아직 많다는 평가다. 일본 조선업이 미국과의 협력 관계를 토대로 우위를 점할 가능성이 있고, 한국이 미·중 간 해양 패권 다툼에서 유탄을 맞을 우려도 제기된다. 대미 조선업 투자는 현지 생산성 관리가 변수로 꼽힌다.


[양낙규의 Defence Club]국내 조선업계 훈풍… 풀어야 할 숙제 3가지 경남 거제 한화오션 옥포조선소 야드 도크에서 건조중인 액화천연가스(LNG) 운반선 위로 붉은 태양이 떠오르고 있다. 최근 미국은 낙후된 자국 조선 산업을 재건하기 위한 전략적 파트너로 한국을 주목하고 있다. 트럼프 행정부가 강력하게 추진하고 있는 조선산업 재건 정책에 따라 미국이 오는 2037년까지 상선과 액화천연가스(LNG) 운반선, 해군 군함 등 최대 448척의 선박을 발주할 것으로 전망된다. 강진형 기자
3일 미·중 정상 간 무역 합의 팩트시트에 따르면 중국은 중국의 해상·물류·조선 산업에 대한 미국의 '무역법 301조' 조사에 보복하기 위해 시행한 조치를 철회하고 다양한 해운(shipping) 기업에 부과한 제재도 철회하기로 했다. 앞서 중국은 지난 14일 한화오션의 미국 자회사 5곳이 미국무역대표부(USTR)의 '무역법 301조' 조사에 협력했다는 이유로 중국 기업과 거래가 금지된 제재 목록에 올렸다. 한화필리조선소, 한화쉬핑, 한화오션USA인터내셔널, 한화쉬핑홀딩스, HS USA홀딩스가 제재 대상이다.


중국이 제재를 푼다면 미국 조선업은 다시 활기를 찾을 수 있다. 트럼프 대통령도 "한국은 핵추진 잠수함을 바로 여기 훌륭한 미국 필라델피아 조선소(필리조선소)에서 건조할 것"이라며 "미국의 조선업은 곧 대대적인 부활(Big Comeback)을 맞을 것"이라고 말했다. 미국의 상선·함정 발주가 본격적으로 전개될 경우 국내 조선사들은 상당한 수주 물량을 확보할 것으로 전망됐다. 특히 트럼프 대통령은 핵 추진 잠수함의 건조를 미국 필라델피아 조선소(필리조선소)에서 건조할 것이라고 밝혀 국내 조선업계의 수혜가 예상된다.


다만, 일본의 견제도 만만치 않을 것으로 보인다. 조선 경쟁력만 보면 한국이 앞서지만, 국제관계와 정치적인 논리에서 힘을 다소 잃을 수 있다는 것이다. 1960년 상호협력 및 안전보장조약 체결 이후 지속된 미일 안보 협력과 방산 공동개발 경험 등 오랜 기간 우호적으로 유지 중인 미일 관계를 고려할 때 향후 일본이 한국과의 수주 경쟁에서 우위를 점할 가능성도 존재한다,


올해 일본 1, 2위 조선 업체인 이마바리조선와 재팬마린유나이티드(Japan Marine United, 이하 JMU)가 합영하면서 우리 조선업계에 위협적인 경쟁사로 등장했다. 두 회사를 합치면 선박 건조량은 한화오션을 제치고 단숨에 세계 4위에 오른다. 잠잠하던 일본 조선 업계의 본격적인 '한국 추격'이 시작됐다는 분석이다. 미국이 조선업 부흥을 시도하면서 한국은 조선 산업을 '대미 협상' 카드로 활용하고 있지만, 일본은 조선업 경쟁력이 떨어져 별다른 시도를 못 했다. 이에 따라 일본 정부는 최근 조선업 재건을 지원한다는 방침을 세웠다. 미일 통상 협상에서 미국 정부에 '협상 카드'로 활용할 수 있을 정도로 조선업을 키우겠다는 복안이다.


한화오션이 처한 어려움도 있다. 국내 조선사의 대미 투자는 노후화한 현지 인프라, 높은 인건비, 부족한 숙련 인력 등의 문제를 안고 있다. 미국 해양 엔지니어의 평균 연봉은 약 1억4500만원으로 한국의 1.7배 수준이고 용접공 임금은 약 9000만원으로 한국의 2배에 달하는 것으로 조사됐다. 한국은 납기 준수를 위한 연장·휴일 근무가 빈번하고 이에 대한 수용도가 높지만, 미국은 잔업과 특근에 대한 거부감도 큰 편이기도 하다.


나이스신용평가는 조선산업 점검 보고서에서 "국내 조선사의 미국 현지 진출 성패는 인건비, 인력, 근로문화 차이를 극복해 생산성을 얼마나 효율적으로 관리할 수 있느냐에 달려있다"며 "현지 인력 양성과 공정관리 체계 구축 역량이 장기 경쟁력의 관건이 될 전망"이라고 분석했다.


핵추진잠수함을 건조하기 위해선 연료인 우라늄을 안정적으로 확보하는 것이 가장 큰 숙제다. 트럼프 대통령은 핵추진 잠수함 건조를 승인했다고 했을 뿐, 우라늄 공급계획 등 세부 사항에 대해서는 언급하지 않았다. 다만 트럼프 대통령이 핵추진 잠수함 건조를 승인한 만큼, 한국에 우라늄을 공급할 수 있는 방안을 마련할 가능성이 크다. 한국이 우라늄을 미국으로부터 공급받기 위해서는 원자력 협정을 개정해야 한다. 협정을 공식적으로 개정하려면 미 의회 동의와 우리 국회 비준 등 지난한 절차를 거쳐야 한다. 이 절차를 밟는데도 최소 수년이 걸릴 수 있다는 관측이 나온다.


방산업계 관계자는 "대형 잠수함이나 소형 원자로나 국내 업체들이 만들어 본 적이 없다"며 "새로운 함정 하나 나오는데도 10년가량 걸리는 걸 감안하면 핵추진 잠수함은 그 이상의 시간이 필요할 수 있다"고 말했다．




양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr
