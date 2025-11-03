본문 바로가기
[초동시각]F학점 받은 국정감사

나주석기자

입력2025.11.03 11:10

올해 국정감사는 다시금 역대 최악으로 기록됐다. NGO 국정감사 모니터링단은 올해 국감과 관련해 '저질 국정감사' 'F학점' 이라는 낙제점을 줬다.


당초 이번 국감을 준비하면서 '국감 핫인물'이라는 코너를 통해 국감 위원(국회의원)이나 증인, 참고인 등의 활약을 지면에 담고자 했다. 우리 사회의 문제점을 지적하고 제도 개선을 모색하는 이들을 소개하고, 알리겠다는 뜻이 담겨 있었다.


하지만 지난 3주간 국정감사 과정에서 이런 구상은 연이어 난관에 부딪혔다. 출입 기자들은 여러 인물 가운데 누구를 고를지 고민하기보다는, 어쨌든 한 명을 골라야 한다는 고민 속에 머리를 쥐어짜야 했을 정도다. 갑작스러운 비상계엄, 대통령 탄핵 등으로 여야가 바뀌었다는 점을 고려해도 이번 국감은 비상식의 연속이었다. 외모나 말투, 이름 등을 조롱하는 모습 속에서는 상대방 존중은커녕 비하와 경멸만을 확인할 수 있었다.


올해 국감은 왜 최악으로 치달았을까. 내란 수사가 진행되고 있고 결과에 따라 정당해산 등 극한 상황으로 갈 수도 있다는 요인이 있겠지만, 갈등의 또 다른 축에는 팬덤 정치가 한국 정치 엔진으로 자리 잡은 까닭이 크다.


내년 6월3일 열리는 제9회 전국동시지방선거라는 도로까지 깔리니, 극단적인 대결은 오히려 심화했다. 이는 당내 경선을 겨냥한 정치 노림수와 무관하지 않다. 강성지지층이 선호하는 후보일수록 경선 승리 가능성이 크다는 판단이 영향을 미쳤다는 의미다. 그 결과는 국감을 '쇼츠' 콘텐츠를 생산하는 막말 경연장으로 이끌었다.


당원주권을 내세우는 정당은 이 시점에서 고민해야 할 지점이 있다. 바로 당원들, 특히 강성 당원의 사랑을 받는 정치인이 과연 경쟁력 있는 정치인인가 하는 근본적인 의문이다. 내년 지방선거를 앞두고 실시되는 광역단체장 관련 여론조사에서 눈에 띄는 것은 정당 지지도와 후보 지지도 분화 양상이다. 가령 서울의 경우 더불어민주당 지지도가 강한 편이지만, 후보별 가상 맞대결에서는 국민의힘 소속의 현직인 오세훈 서울시장 경쟁력이 만만치 않은 게 현실이다. 지자체장의 경우 유권자들은 정치성향에 따른 신념이나 가치지향형 판단을 하기보다는 소비자의 구매 행위에 가까운 선택을 할 수 있음을 보여준다.


더욱이 격투기 같은 정치무대에서 경쟁력을 선보인 정치인이 안정적인 국정운영을 한다는 보장이 없다. 지방정치도 자극적이고 대결지향적이며, 투쟁적인 방식으로 이끌 공산이 크다. 지방정치 피로감이 커질 경우 재선, 3선 가능성은 떨어진다. 경선보다는 본선이 중요할 수밖에 없고, 이후 재집권을 노린다면 지금의 정치문법은 변화가 절실하다. 후보 경쟁력은 본선과 국정 능력에서 답을 찾아야 한다.


'쇼츠' 등에 집착하는 정치인도 생각을 달리해야 한다. 알고리즘 등을 통해 '쇼츠'를 접하는 유권자들은 유연한 사고보다는 기존 판단을 강화하는 식으로 미디어를 소비한다. 정치적인 우군인 집토끼만 단속하는 구조인 셈이다. 중도 성향 유권자와 생각이 다른 유권자까지 설득하는 방식이 되려면 보다 체계적인 설득 작업이 요구된다. 호통치고, 웃겨주는 쾌감만으로는 정치적으로 집토끼와는 반대 개념인 이른바 '산토끼'를 설득할 수 없다.




나주석 정치부 차장 gonggam@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

    ■ 방송 : 아

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

