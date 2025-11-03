"미국인 10명 중 7명, 트럼프 관세 정책 반대"…국정 방향도 부정적 평가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

워싱턴포스트·ABC·입소스 조사

국정 운영 지지율 41%…9월 대비 2%P ↓

미국인 10명 중 7명은 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책을 지지하지 않으며, 비슷한 비율로 미국이 잘못된 방향으로 가고 있다고 인식하는 것으로 나타났다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 경북 경주 예술의전당에서 열린 '2025 아시아태평양경제협력체 최고경영자 서밋(APEC CEO SUMMIT)'에 참석해 정상 특별연설 하고 있다. 2025.10.29 강진형 기자

2일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)와 ABC뉴스에 따르면 여론조사업체 입소스에 의뢰해 지난달 24~28일 미국인 2725명을 대상으로 조사한 결과 응답자의 65%가 수입품에 대한 관세 인상 정책을 지지하지 않는다고 답했다(오차범위 2.8%포인트). 이 정책을 지지한다는 응답은 33%에 그쳤다.

트럼프 대통령의 국정 운영 전반 지지율은 41%로, 지난 9월 조사(43%)보다 2%포인트 하락했다. 이는 트럼프 행정부의 국정 수행을 긍정적으로 평가하는 미국인들 중에서도 관세 정책에 대해서는 부정적인 인식을 지닌 이들이 적지 않음을 시사한다.

특히 관세 정책은 트럼프 행정부의 주요 정책 가운데 가장 낮은 지지율을 보였다. 항목별 지지율을 보면 연방정부 운영(36%), 경제(37%), 러시아·우크라이나 사태(39%), 대외 관계(40%), 이민(43%), 범죄 대응(44%), 이스라엘·가자 사태(46%) 모든 분야가 관세 정책 보다 높은 지지를 받았다.

트럼프 대통령은 지난 1월20일 재집권 직후 전 세계를 대상으로 대규모 관세 정책을 시행했다. 지난 4월 상호관세 발표하며 전 세계 수입품에 즉각 10%의 기본관세를 부과했고, 무역적자가 큰 교역국에는 관세·비관세 장벽을 빌미로 국가별 관세를 추가로 매겼다. 한국의 경우 총 25%의 관세가 적용될 예정이었으나 3500억달러 규모의 대미 투자 약속을 조건으로 상호관세율을 15%로 낮춰 적용받고 있다. 트럼프 행정부는 무역적자 감축, 제조업 복원, 세수 증대 등을 위해 관세 정책을 핵심 국정 의제로 밀어붙이는 상황이다. 다만 물가 상승 등에 대한 우려로 민심은 냉담한 분위기다.





한편 이번 조사에서 미국이 잘못된 방향으로 가고 있다고 답한 비율은 67%에 달했다. 세부적으로는 민주당 지지층의 95%, 무소속 유권자의 77%가 부정적으로 평가했고, 공화당 지지층에서는 이 같은 응답이 29%에 그쳤다. 반대로 미국이 올바른 방향으로 가고 있다는 응답은 32%로, 부정적 평가의 절반 수준에 머물렀다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

