본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[르포]한세실업 과테말라 수직계열화 가늠자 ‘C&T VINA’

이민지기자

입력2025.11.03 12:00

시계아이콘02분 12초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

내년 3분기 과테말라 수직계열화 생산기지 열어
베트남 생산단지로 미리 본 한세式 수직계열화

과테말라는 美 베트남은 유럽·일본 바이어 중심
2027년 매출 3450억 기대, 그룹 매출 5조 '견인'

베트남 최대 경제도시 호찌민에서 차량으로 세 시간 달려 도착한 동나이성에 위치한 한세실업 C&T VINA는 로비부터 투명한 유리병에 담긴 형형색색 염료들이 눈길을 사로잡았다. 알록달록 '그러데이션'을 표현한 병들은 염색공장을 상징적으로 보여줬다.


C&T VINA는32만5000㎡(9만8300평) 규모로 총 3개의 염색 공장을 보유한 한세실업의 베트남 법인이다. 차로 오 분 거리에 위치한 부지에는1만3000㎡(4000평) 규모의 편직단지가 있고, 한 시간 떨어진 베트남 티엔장성 부근에는 봉제 공장을 운영하는 '한세TG' 법인이 있다.

[르포]한세실업 과테말라 수직계열화 가늠자 ‘C&T VINA’ C&T VINA 공장단지 안에 위치한 칼라앤터치 법인. 칼라앤터치는 원단제조와 염색 기술에 특화돼 있다. 법인 안에 전시돼있는 염색 원료들. 이민지 기자.
AD

한세그룹 수직 계열화 축약판 '베트남'

세대 최대 패션 주문자상표부착생산(OEM) 기업인 한세실업은 베트남에서 '수직계열화'를 글로벌 성장 동력을 확보했다. 수직계열화는 의류 생산 과정에서 모든 공정이 한 곳에서 이뤄지는 방식이다. 의류 생산은 섬유에서 실을 뽑는 '원사'부터 실로 천을 짜는 '원단(편직/직조)' 작업을 거친 뒤 원단에 색을 입히는 '염색' 후 옷을 만드는 '봉제' 단계로 나뉜다. 한세실업은 베트남에서 편직단지에서 원단을 만들어 C&T VINA 1, 2, 3공장에서 염색을 진행하고, 주변 봉제공장으로 원단을 옮겨 바이어들이 주문한 옷을 만들고 있다.


지난달 30일 방문한 편직단지 공장은 170여개의 편직기가 각각 반투명한 비닐하우스 안에서 쉴 새 없이 하얀색 천을 뽑아냈다. 편직기를 모두 가동할 경우 하루 기준 생산량은 300㎏이다. 티셔츠 900장(1㎏당 3장)을 만들 수 있는 양이다. 이 공장은 부광섬유가 2015년부터 10년째 운영 중이다.


한세실업은 C&T VINA를 인수한 뒤, 이듬해 인근에 편직단지를 조성해 3개의 협력업체를 입점시켰는데 그중 한 곳이 부광섬유다. 김민욱 부광섬유 대표는 "(천연섬유로 만든) 면 사와 폴리에스터·나일론 등 화학섬유(화섬)사를 사용해 각각의 원단(생지)을 만들고 있다"며 "대부분 미주 바이어들에게 향하는 물량"이라고 말했다.


[르포]한세실업 과테말라 수직계열화 가늠자 ‘C&T VINA’ 편직기는 면티에 사용되는 '싱글' 머신과 카라라 시보리 등 두툼한 면을 만드는 '더블'머신, 후드와 맨투맨에 사용되는 '플리스' 머신으로 구성된다. 위 기기는 싱글 편직기. 생산동 안에는 하루 기준 5만1000㎏의 원단을 생산할 수 있는 170대의 편직기와 검단기(검사기)가 놓여 있었다.


[르포]한세실업 과테말라 수직계열화 가늠자 ‘C&T VINA’ C&T VINA 2공장 노습. 직원들이 염색 기기 안에서 천을 빼내고 있다. 염색기에는 1000kg 단위로 원단을 넣을 수 있다. 폴리에스테르 등 화학섬유는상대적으로 130도의 고온 고압에서 빠르게 염색하는 것이 특징이다.
[르포]한세실업 과테말라 수직계열화 가늠자 ‘C&T VINA’ 2공장에 놓인 프린팅 기계. 1일 생산량은 길이 기준 1만야드(9.1km) 정도다. 최대 12가지 다른 색상을 넣어 하나의 모양을 연출할 수 있다.

만들어진 원단을 따라 C&T VINA 염색 공장으로 향했다. 염색 공장 내부는 숨통을 조이듯 뜨거운 공기가 가득했다. 108대의 염색 기기들이 내뿜는 연기는 불가마를 연상케했다. 이른 시간 안에 균일하게 색을 입히는 것이 관건이기 때문에 염색 작업에서 고온, 고압의 환경은 피할 수 없다.


이 염색 공장은 자동화 설비가 장착됐다. 지난해 문을 연 3공장은 34대의 염색 기계가 설치됐는데, 물 탁도를 실시간을 체크해 균일한 품질을 유지했다.오차율은 기존 대비 50%나 감소했다. 불필요한 수세 과정을 줄여내 친환경 요소도 강화했다. 옷을 만드는데 필요한 용수의 80%가량은 염색공정에서 쓰인다. 자동화 설비로 용수 사용량은 기존 대비 20%, 화학약품 사용도 기존 대비 10%나 감소했다.


[르포]한세실업 과테말라 수직계열화 가늠자 ‘C&T VINA’ 3공장에 놓인 34대의 자동화 염색기기, 면원단, 화학섬유 원단 모두 염색 가능한 기기다. 온도 상승 속도도 기존 염색기 대비 개선되어 염색 시간도 크게 줄여냈다.기존 염색기 대비 1.8배가량 더 빨라진 것으로 나타났다.

베트남 성공 토대… '과테말라 수직계열화' 생산기지

한세실업은 내년 3분기 과테말라에서 수직계열화 역량을 쏟아부은 생산기지를 선보일 예정이다. 과테말라 수직계열화 프로젝트는 피눌라(Pinula)지역에 설립한 봉제 공장 인근인 미차토야 지역에서 16만㎡(4만8000평) 규모 부지에 원사를 생산하는 '에코스핀 '공장과 원단 제조와 염색이 이뤄지는 'C&T과테말라' 공장을 추가로 건설하는 사업이다.


과테말라에서는 원사 단계를 추가해 총 4단계의 수직계열화가 완성될 예정이다. 원사, 편직, 염색 공장이 한 단지에 모였고, 자동화·친환경 시스템도 동일하게 이식될 예정이다. 중미 사업을 총괄하고 있는 김영조 C&T 이사는 "과테말라는 미주와 애슬레저 사업자의 전용 생산 허브로, 베트남은 유럽과 일본 대응 거점으로 이원화할 것"이라며 "(바이어들이 주목하는) 자동화 설비와 AI 시스템을 접목해 친환경 요소들을 갖춰나갈 것"이라고 설명했다.


[르포]한세실업 과테말라 수직계열화 가늠자 ‘C&T VINA’
C&T 과테말라 주문부터 납기까지 2개월 단축…2027년 매출 약 700억 전망

과테말라 생산기지가 가동되면 한세실업은 미국 바이어들 사이에서 생산, 품질 경쟁력을 가질 수 있을 것으로 기대된다. 주문부터 납품까지 걸리는 시간(리드타임)이 획기적으로 단축되기 때문이다. 리드타임이 짧을수록 바이어들은 판매 데이터를 빠르게 반영해 재주문에 나설 수 있다. 베트남에서는 6개월이 걸리지만, 과테말라는 4개월로 2개월이나 단축된다. 한세실업의 고객사(갭, 칼하트, 올드네이비, 월마트, 타겟 등)를 보면 90%가 미주지역에 몰려있다. 김 이사는 "중남미 인건비가 아시아 지역보다 높음에도 바이어들은 짧은 리드타임을 더 선호하고 있다"며"과테말라 법인 영업조직을 두고 주요 미주 바이어들 유치에 힘쓰고 있다"고 설명했다.


관세 이슈에도 상대적으로 자유롭다. 베트남은 20%대의 상호관세를 적용받지만, 과테말라는 중미 지역에서도 10%대의 낮은 관세율을 적용받고 있다. 고단가 제품인 애슬레저 제품의 주요 생산기지로도 활용할 수 있다. 한세실업은 지난해 미국 섬유 제조업체 텍솔리니를 인수해 애슬레저 제품으로 다변화하겠다는 계획을 세운 바 있다. 한세실업은 과테말라 지역에서 화학섬유 원단을 70%, 천연 섬유를 활용한 면 원단을 30% 비중으로 생산할 방침이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

과테말라 신규 생산기지는 내년 345억원, 2027년에는 690억원의 신규 매출을 기록할 것으로 예상된다. 베트남 생산기지 매출과 합산한 내년 기대 매출액은 2760억원으로 올해 예상 매출인 2139억원보다 30% 증가할 것으로 예측된다.




이민지 기자 ming@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2806:05
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
中企 기술탈취의 늪
  • 25.10.2406:04
    ⑤
    ⑤"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:03
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:02
    손해액, 십중팔구 재량으로 산정…
    손해액, 십중팔구 재량으로 산정…"법원이 기술 이해도 있나"③

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:01
    고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'②
    고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'②

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:00
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기