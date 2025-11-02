美 국방 "中과 우발충돌 방지 위한 군사 대화채널 구축 합의"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난달 30일 부산 공군 제5공중기동비행단 내 나래마루에서 미중 정상회담을 마친 뒤 악수하고 있다. 연합뉴스

미국과 중국 군 당국이 우발적인 충돌을 막기 위해 대화 채널을 만들기로 했다.

피트 헤그세스 미 국방부 장관은 1일(현지시간) 엑스(X·구 트위터)에서 "둥쥔 중국 국방부장(장관)과 충돌을 방지하고 문제가 일어날 경우 긴장을 완화하기 위해 군 대 군 채널을 구축해야 한다는 데 동의했다"고 밝혔다.

헤그세스 장관은 또 "방금 트럼프 대통령과 대화했는데 우리는 미중 관계가 지금보다 좋은 적이 없었다는 데 동의한다"고 전했다.

그는 "둥 부장과 난 위대하고 강력한 양국을 위한 최선의 길은 평화, 안정과 우호 관계라는 데 동의했다"면서 "신이 중국과 미국 양국을 축복하기를"이라고 덧붙였다.





트럼프 대통령도 이날 트루스소셜에서 "시 주석과의 G2(주요 2개국) 회담은 우리 양국 모두에 훌륭했다. 이 회담은 영원한 평화와 성공으로 이어질 것"이라고 전했다.





