말레이 총리, 지드래곤 영상 SNS 공유…"국민들이 부탁"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지드래곤, APEC 정상회의 만찬서 공연

안와르 총리, 인스타에 영상 직접 올려

안와르 이브라힘(78) 말레이시아 총리가 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영 만찬에서 가수 지드래곤(G-DRAGON)의 공연 영상을 직접 촬영, 사회관계망서비스(SNS)에 공유해 화제를 모았다.

연합뉴스는 안와르 총리가 1일 자신의 인스타그램에 지드래곤이 신곡 '드라마(Drama)'를 부르는 약 30여초 분량의 영상을 올렸다고 2일 보도했다.

가수 지드래곤이 31일 경북 경주시 라한셀렉트호텔에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영 만찬에서 공연하고 있다. 연합뉴스

AD

안와르 총리는 공연 영상을 공유하며 "말레이시아의 많은 K팝 팬이 오늘 밤 그의 공연을 올려달라고 부탁했다"면서 "팬들을 실망시키지 않기 위해 공연의 순간을 함께 나눈다"고 적었다. 해당 게시물에는 '#KpopForever(케이팝 영원히)'라는 해시태그와 지드래곤 계정 태그도 달렸다.

안와르 총리의 영상은 업로드 7시간 만에 '좋아요' 10만회를 넘기며 확산했다.

해당 공연은 지난달 31일 경북 경주시 라한셀렉트호텔 대연회장에서 열린 APEC 정상회의 환영 만찬에서 진행됐다. 만찬에는 각국 정상 내외, 국제기구 대표, 글로벌 기업 CEO 등 약 400명이 참석했다.

환영 만찬에서 참석자들이 스마트폰을 들고 공연을 촬영하고 있다. 연합뉴스

이날 공연 도중 일부 정상들은 휴대전화를 직접 들어 촬영하기도 했으며, 이재명 대통령이 시진핑 중국 국가주석에게 공연에 대한 설명을 곁들이는 장면이 화면에 잡히기도 했다. 행사 사회는 군 복무 중인 가수 겸 배우 차은우가 맡았으며, 만찬 메뉴는 한국계 미국인 셰프 에드워드 리가 경주산 재료를 중심으로 구성했다.

APEC 2025 코리아 홍보대사로 위촉된 지드래곤은 유일한 K팝 아티스트로 초청돼 '파워(Power)', '홈 스위트 홈(Home Sweet Home)', '드라마' 등 총 3곡을 약 10분간 선보였다.





AD

지드래곤은 중절모에 진주 장식을 더해 한국 전통 모자인 '갓'을 연상시키는 차림으로 눈길을 끌었다. 특히 이 무대는 넷플릭스의 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'에 등장하는 가상 보이그룹 '사자보이즈' 캐릭터와 유사한 연출로 화제가 됐다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>