한중 정상회담서 '원-위안 통화스와프' 체결…5년 만기 70조원 규모[경주APEC]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연합뉴스

AD

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 1일 정상회담을 통해 70조원(4000억위안) 규모의 '원·위안 통화스와프' 체결에 합의했다. 한국과 중국은 경제·치안 분야와 관련된 양해각서(MOU) 6건도 체결했다.

이 대통령과 시 주석은 이날 경주박물관 천년미소관에서 정상회담을 갖고 양국이 합의한 MOU 및 계약 교환식에 참석했다.

이날 교환식에서 양국 중앙은행장은 원·위안 통화스와프 계약서를 교환했다. 통화스와프는 5년 만기 70조원(4000억위안) 규모다.

양국은 2002년 20억달러 규모의 통화 스와프를 체결한 이후 규모를 확대해왔다. 가장 최근에 맺었던 70조원(4000억위안) 규모의 통화스와프는 지난달 10일 만료된 상태였다.

대통령실은 "양국 금융·외환시장의 안정과 교역 증진에 기여할 수 있을 것으로 기대된다"고 평가했다.

또 양국은 캄보디아 사태로 보이스피싱·스캠 등 초국가 범죄에 대한 경각심이 높아진 가운데 '보이스피싱·온라인 사기 범죄 대응 공조 MOU'도 맺었다.





AD

이 밖에도 ▲실버 경제 분야 협력 MOU ▲혁신 창업 파트너십 프로그램 공동추진 MOU ▲2026-2030 경제협력 공동계획 MOU ▲서비스 무역 교류 협력 강화 MOU ▲한국산 감 생과실의 중국 수출 식물 검역 요건 MOU 등의 문건이 포함됐다.





경주=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>