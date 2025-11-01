"09년생 이후론 담배 못 핀다"...몰디브, '평생 금연법' 시행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2007 이후 출생자 평생 흡연 금지

"담배 없는 세대 육성 위한 것"

휴양지로 유명한 인도양의 섬나라 몰디브가 특정 세대부터 흡연을 평생 금지하는 엄격한 금연법을 시행한다.

인도양 섬나라 몰디브. 신화연합뉴스 제공

AFP 통신에 따르면 몰디브 보건부는 1일(현지시간)부터 2007년 1월 1일 이후 출생자는 이후 평생 몰디브 내에서 모든 형태의 담배를 피우거나 거래할 수 없다고 밝혔다. 보건부는 "공중 보건을 지키고 담배 없는 세대를 육성하기 위한 것"이라고 밝혔다.

이번 조치는 무함마드 무이즈 몰디브 대통령이 올해 초부터 추진해온 법으로, 이미 금지된 전자담배에 이어 연초까지 금지 범위가 확대됐다.

미성년자에게 담배를 팔면 약 5만루피야(약 470만원)의 벌금이 부과되며, 이는 외국인에게도 동일하게 적용된다.

비흡연 세대를 만들기 위한 법률을 시행한 것은 몰디브가 처음이다. 다른 나라에서도 유사 법률을 추진하고 있다.

영국에서도 2009년 1월 1일 출생자와 그 이후 출생자는 담배를 살 수 없는 '비흡연 세대' 법안이 의회에서 논의 중이다.





뉴질랜드는 2022년 세계 최초로 2009년 이후 출생자에게 담배 판매를 금지하는 금연법 추진을 공식화했지만 이듬해 11월 시행 전 폐기됐다. 새로 들어선 보수 연립 정부의 감세 정책을 뒷받침할 재원을 마련하기 위한 것이었다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

