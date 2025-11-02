경찰, 中 공안부와 초국가 스캠범죄 공동 대응

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰청은 중화인민공화국 공안부와 '보이스피싱·온라인 사기 범죄 대응 공조 양해각서(MOU)'를 교환했다고 2일 밝혔다.

양국은 각국의 법령이 허용하는 범위 내에서 ▲스캠 범죄 단지 관련 정보와 증거의 수집·교환·분석 ▲범죄자 추적 및 검거를 위한 합동 작전과 공조 수사 ▲피해자 구조·보호·송환 ▲범죄자금 추적·동결 등에서 협력하기로 했다.

'한·중 공동대응 협의체'를 공식 발족하고 전담 부서를 지정해 상시적 협력망을 운영하며, 스캠 범죄 관련 정보를 공유하고 합동작전과 공동 수사를 전개하는 등 실질적인 공조 활동을 추진한다는 방침이다. 경찰청은 세부 공조방식과 부속서 체결 등 후속 협력방안을 논의하기 위해 중국 공안부 방문을 추진한다.





유재성 경찰청장 직무대행은 "보이스 피싱과 온라인 사기 범죄는 국경을 넘는 대표적 민생침해범죄로 어느 한 국가의 노력만으로는 근절이 어렵다"며 "이번 한·중 공조 MOU 교환을 계기로 양국이 보다 긴밀히 협력해 국민 피해를 최소화하고 안전한 사회를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

