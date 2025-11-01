트럼프, 기후위기는 "사기"...결국 유엔기후총회에 대표단 파견 안해

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'제30차 유엔기후변화협약 당사국 총회'불참

미국 공식 대표단 없이 진행

미국 민간 대표단 참석, 정부 지원은 없어

미국이 유엔 기후 회담에 사상 처음으로 대표단을 파견하지 않기로 했다.

화석연료 산업의 부흥을 추진하는 도널드 트럼프 대통령의 미국 행정부. UPI연합뉴스 제공

31일(현지시간) 영국 가디언에 따르면 도널드 트럼프 미국 행정부가 오는 10∼21일 브라질 벨렝에서 열리는 '제30차 유엔기후변화협약 당사국 총회'(COP30)에 대표단을 파견하지 않기로 했다.

이에 따라 각국의 정부 대표와 국제기구가 한자리에 모여 기후변화 대응 정책을 논의하는 최고위급 국제회의인 COP30은 미국의 공식 대표단의 참여 없이 진행된다.

트럼프 대통령은 기후 위기를 '거짓말' 내지 '사기'로 규정한다. 그는 2기 임기를 시작하자마자 각국이 지구 상승을 억제하기 위한 실천적 노력을 하기로 약속한 파리기후변화협정에서도 탈퇴하겠다고 선언했다.

그는 2기 임기를 시작하자마자 각국이 지구 상승을 억제하기 위한 실천적 노력을 하기로 약속한 파리기후변화협정에서도 탈퇴하겠다고 선언했다. 트럼프 대통령은 지난 9월 유엔 연설에서도 외국 지도자들에게 "이 녹색 사기극에서 벗어나지 못하면 당신들 나라는 실패할 것"이라면서 재생에너지 의존에서 벗어날 것을 촉구했다.

테일러 로저스 백악관 대변인은 가디언에 보낸 성명에서 "트럼프 대통령이 당선되어 상식적인 에너지 정책을 시행하지 않았다면 '새로운 녹색 사기'는 미국을 파멸시켰을 것"이라며 "그 정책은 우리 발밑에 묻힌 액체 금을 활용해 전력망 안정성을 강화하고 미국 가정과 기업의 비용을 낮추는 데 초점을 맞추고 있다"고 말했다.





정부 대표단은 없지만 미국의 주지사, 의원, 시장, 활동가 등으로 구성된 민간 대표단은 COP30에 참가한다. 다만, 미국 정부는 이들에게 어떤 지원도 하지 않을 예정이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

