"스페이스X, 美국방부 '골든돔' 20억달러 계약 예정"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"국가 안보 분야에서 영향력 확대 중"

우주기업 스페이스X가 미국의 차세대 미사일 방어망 '골든돔'을 지원하는 위성 계약을 수주할 예정이라고 월스트리트저널(WSJ)이 지난달 31일(현지시간) 보도했다.

AP연합뉴스

AD

WSJ는 스페이스X가 미 국방부의 골든돔 프로젝트에 따라 미사일과 항공기를 추적할 수 있는 위성 개발 계약을 20억달러 규모로 체결할 예정이라고 소식통을 인용해 전했다.

이 프로젝트의 일부로 계획된 '공중 이동 표적 식별기(AMTI)' 시스템은 궁극적으로 최대 600개의 위성을 배치할 수 있다고 일부 관계자들은 설명했다. 아울러 스페이스X는 '밀넷(Milnet)'으로 불리는 군사 기밀 통신 중계 시스템과 지상 차량 추적이 가능한 위성 시스템 등 국방부의 다른 두 위성 네트워크 구축에도 주요 역할을 할 것으로 예상된다고 관계자들은 덧붙였다.

이런 대규모 위성 함대를 통해 얻게 될 추진력은 스페이스X가 미 국가안보 분야에서 영향력을 점차 확대하고 있음을 보여주는 또 다른 신호라고 WSJ는 짚었다.





AD

다만 상당수의 미군 지도자와 정치인들은 국가 안보 위성 네트워크를 스페이스X에 지나치게 의존하는 것에 대해 우려하고 있다고 WSJ는 전했다. 공화당 소속의 릭 스콧 연방 상원의원은 최근 트럼프 행정부의 미사일 방어 체계가 구체화하는 가운데 계속해서 관련 기업들의 경쟁을 촉진하겠다면서 "특정 기업 하나를 선택해 그 길을 가는 상황이 되길 원하지 않는다"고 말했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>