박완수 경남지사, 밀양시민과 상생토크 … "소중한 의견, 도정 적극 반영"

영남취재본부 이세령기자

입력2025.10.31 23:18

뉴스듣기

박완수 경남도지사가 31일 밀양시민들을 만나러 밀양문화체육회관으로 향했다.


박 도지사는 이곳에서 열린 '도민 상생토크'에서 밀양시민 270여명을 만나 지역 현안과 정책 과제에 대해 의견을 나눴다.


'도민 상생토크'는 도민의 생활 현장에서 직접 목소리를 듣고 정책에 반영하기 위해 마련된 현장 중심의 소통 프로그램으로, 도민과 함께하는 열린 도정을 실현하고자 추진되고 있다.


박완수 경남도지사가 밀양문화체육회관에서 열린 도민 상생토크에서 밀양시민들을 향해 인사를 건네고 있다. 경남도 제공
박 지사는 인사말을 통해 "오늘 밀양시민 여러분과 함께할 수 있어 매우 기쁘다"며 "밀양은 역사와 전통을 간직한 문화·산업 도시로, 철도와 고속도로 등 우수한 교통 인프라를 갖추어 발전 잠재력이 큰 도시"라고 강조했다.


이어 "지난 3년간 나노융합 국가산단 지정, 투자유치 협약 체결, 밀양 테마파크 개장 등 지역 발전을 위한 다양한 성과가 있었고 문화도시 지정 등 문화와 생활체육 분야에서도 의미 있는 성과가 쌓여왔다"라고 말했다.


또 "경남도정은 도민 여러분의 협력 덕분에 산업과 민생, 재난 대응 등 여러 분야에서 성과를 거두고 있다"며 감사를 표했다.


이날 행사에서 밀양시민들은 출산·양육 지원, 복지, 관광 등 다양한 주제에 대해 건의하거나 정책 제언을 했다.


올해 여섯째 아이를 출산한 한 시민은 "밀양시 인구가 10만 명 이하로 줄고 있다. 출산·양육 지원 정책이 현장에서 제대로 시행되지 못하고 있다"라고 했다.


이에 박 지사는 "인구 감소는 전국적 현상이지만 경남은 출산율과 결혼율이 미세하게 증가하고 있다"며 "지자체의 인구 증가 정책이 차질 없이 시행될 수 있도록 중앙정부 승인까지 적극 지원하겠다"고 답했다.


또 다른 시민은 "파크골프는 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 이상적인 종목으로, 이용객이 급증하고 있다"며 교동 부지에 특색 있는 대규모 파크골프장 조성을 요청했다.


박 지사는 "시민에게 무료 개방될 수 있도록 하고, 낙동강유역환경청 등 관련 기관 동의가 필요하다"라며 "내년 절차 진행 시 지원할 계획"이라고 설명했다.


농협중앙회 밀양시지부 단장은 "고향사랑 기부제를 축제 현장에서 홍보하지만 절차가 어려워 포기하는 사례가 많다"라며 전용 카드 단말기 도입을 건의했다.


박 지사는 "밀양시민뿐 아니라 출향민도 쉽게 참여할 수 있도록, 농협과 협력해 현장 전용 단말기 시스템 도입 방안을 마련하고 행정안전부에 건의하겠다"고 답했다.


경남 밀양문화체육회관에서 열린 도민 상생토크 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 경남도 제공

이외에도 중증장애인 치과진료비 지원사업 확대, 공공형 계절근로자 제도 개선, 용평지구 급경사지 붕괴위험지 정비사업, 수(水)퍼 페스티벌 지원 등에 대한 의견도 나왔다.


박 지사는 "오늘 현장에서 나누는 소중한 의견은 도정에 적극적으로 반영해, 밀양과 경남 전체가 함께 성장할 수 있는 정책으로 이어지도록 하겠다"고 했다.


박 지사는 상생토크 후 용두산공원을 방문해 도시생태 복원사업 추진 현황과 생태탐방로 등을 점검했다.




영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

