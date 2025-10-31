시진핑, 다카이치에 무라야마 담화 언급 "침략역사 반성해야"[경주APEC]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시진핑 중국 국가주석과 다카이치 사나에 일본 총리가 31일 경북 경주에서 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 정상회담을 가졌다. 시 주석은 회담에서 무라야마 담화를 거론하며 일본에 "침략 역사를 깊이 반성해야 한다"는 취지의 메시지를 전달했다.

시진핑 중국 국가주석(오른쪽)과 다카이치 사나에 일본 총리가 31일 경주에서 열린 중일 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 연합뉴스

중국 관영 CCTV 보도에 따르면 시 주석은 회담에서 "중·일 관계의 장기적이고 건강하며 안정적인 발전은 양국 국민과 국제사회의 보편적 기대에 부합한다"면서 일본 새 내각이 중국에 대한 올바른 인식을 확립해 평화·우호·협력의 방향을 유지해야 한다고 강조했다.

그는 양국 관계 발전을 위해 다섯 가지 방향을 제시했다. 먼저 중·일 간 주요 합의를 준수하고, 역사와 대만 문제 등 중대한 원칙에서 네 가지 정치문서가 규정한 내용을 성실히 이행해야 한다고 말했다. 특히 무라야마 담화가 일본의 침략 역사를 깊이 반성하고 피해국에 사과한 점을 언급하며 "이 정신은 계속 계승돼야 한다"고 강조했다.

이어 첨단 제조업과 디지털 경제 등에서 협력과 상생을 확대해 다자무역체제와 공급망 안정성을 함께 지켜야 한다고 언급했다. 정부와 정당, 입법기관 간 교류를 강화하고 인문·지방 교류를 확대해 국민 감정을 개선해야 한다는 점도 제시했다.

시 주석은 다자 협력을 통해 진정한 다자주의를 실천하고, 아시아·태평양 공동체 건설을 추진해야 한다고 했다. 아울러 양국이 차이를 대국적 관점에서 관리하고 공통점을 확대해 갈등이 관계를 규정하지 않도록 해야 한다고 밝혔다. 그는 "중국은 일본과 함께 네 가지 정치문건에 명시된 원칙과 방향에 따라 양국 관계의 정치적 기반을 지키고, 새로운 시대에 걸맞은 건설적이고 안정적인 중·일 관계를 구축해 나가길 바란다"고 강조했다.

'중·일 4대 정치문건'은 중·일수교 이후 양국이 맺은 4건의 성명·조약 등을 말한다. 1972년 수교 당시 발표한 중·일 공동성명, 1978년 중·일 평화우호조약, 1998년 중·일 평화와 발전의 우호협력 동반자 관계 수립 노력을 위한 공동선언, 2008년 중·일 전략적 호혜관계 전면 추진에 관한 공동성명으로 '하나의 중국' 원칙과 영토의 완전성을 존중한다는 내용을 담고 있다.

다카이치 총리는 "일본은 중국과 고위급 교류를 유지하고 각급 소통을 긴밀히 하며 이해와 협력을 증진해 양국의 전략적 호혜 관계를 착실히 추진하겠다"고 말했다고 CCTV는 보도했다.





중국 측은 다카이치 총리가 "대만 문제에 대해서는 1972년 중·일 공동성명에서 밝힌 입장을 계속 견지할 것"이라고 밝혔다고 전했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

