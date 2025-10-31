"절대 만지지 말라" 경찰 당부…제주 해안가서 연이어 발견된 '이것'

제주 해변서 차(茶) 위장 마약 또 발견

경찰 "포항서 발견된 포장지와 유사"

제주 애월읍 해변에서 마약류가 발견돼 해경이 수사에 나섰다. 제주 해안가서 마약이 잇따라 발견되면서 유통경로가 아니냐는 우려가 커지고 있다.

31일 제주지방해양경찰청에 따르면 지난 24일 오전 제주시 애월읍 해변에서 마약류로 의심되는 물체가 있다는 행인의 신고가 접수됐다.

제주 애월서 발견된 차(茶) 위장 마약. 제주지방해양경찰청

시가 2억5000만원 상당 케타민 1㎏ 확인

해경이 해당 물체를 수거해 국립과학수사연구원에 정밀 감정을 의뢰한 결과 케타민으로 확인됐다. 케타민은 원래 가벼운 수술과 분만·화상 치료에 쓰는 마취제이지만, 악용 시 시·청각상 환각 증세를 불러일으켜 신종 마약으로 분류되고 있다. 이 마약류는 '차'(茶) 포장 형태로, 약 1㎏ 상당의 백색 결정체가 밀봉돼 있었다. 통상 1회 투여량 0.03ｇ 기준 3만3000명이 동시에 투약할 수 있는 양으로 시가 2억5000만원에 달한다.

앞서 지난 7일에도 서귀포시 성산읍 광치기 해변에서 마약이 발견된 바 있다. 당시 해안가를 청소하던 바다 환경지킴이가 수상한 물체가 있다며 신고했다. 신고된 낡은 자루에는 다른 해양 쓰레기들과 함께 벽돌 모양의 직육면체 덩어리 20개가 들어 있었다. 각 덩어리는 은박지와 투명 비닐로 포장돼 있었고, 겉면에 한자로 茶(차)라는 글자가 적혀 있었다. 쓰레기 자루에서 발견된 물질은 케타민 20㎏이었다. 1회 투약분 0.03g을 기준으로 66만명이 동시에 투약할 수 있는 양이며, 시가로는 60억원 정도에 이르는 것으로 알려졌다. 당시 발견된 마약도 이번과 같은 케타민이었다.





"절대 개봉하거나 손으로 만지지 말고 즉시 신고해 달라"

해경은 성산읍 해변에서 발견된 마약류와 다른 포장 형태지만, 지난 15일 경북 포항 임곡리 해변에서 발견된 중국산 철관음(鐵觀音) 우롱차 포장 형태와 유사하다고 설명했다. 제주해양경찰청 관계자는 "포항 임곡리 해변에서 발견된 마약 의심 물질과 유사한 포장으로 해류를 따라 표류했을 가능성을 염두에 두고 수사를 하고 있다"고 설명했다. 제주 해안에서 잇따라 마약이 발견되면서 해경은 수사전담반을 통해 해·육상 유입 경로에 대해 수사를 진행하고 있다. 경찰은 "해안가에서 '차'(茶) 포장 형태의 백색 가루 또는 블록 형태의 물질을 발견할 경우 절대 개봉하거나 손으로 만지지 말고 즉시 해경에 신고해 달라"고 당부했다.





