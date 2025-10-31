[날씨]강한 바람 불고 곳곳 비…기온 '뚝'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

토요일인 1일은 전국 대부분 지역에 바람이 강하게 불고 곳곳에 비가 내리겠다.

강한 바람과 함께 기온이 내려간 26일 오후 서울 여의도에서 시민들이 우산으로 바람을 막으며 이동하고 있다. 기상청은 오늘밤부터 서울에 눈이 내릴것으로 예보했다. 조용준 기자

새벽에는 강원도를 제외한 중부지방과 전라권에 비가 내리겠고, 새벽부터 아침 사이에는 강원도와 제주도에 비가 내리는 곳이 있겠다.

경북권과 경남북서내륙에도 새벽부터 아침 사이 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지겠다.

예상 강수량은 대전·세종 5㎜ 안팎, 광주·전남 5㎜ 미만, 울릉도·독도 5~10㎜, 제주도 5~20㎜다.

전국이 대체로 흐리다가 오전부터 가끔 구름이 많겠다.

아침 최저기온은 7~13도, 낮 최고기온은 15~20도로 예보됐다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~2.0m, 서해 앞바다에서 0.5~2.5m, 남해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다.





해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다의 파고는 동해 0.5~4.0m, 서해·남해 1.0~2.5m로 예상된다.





