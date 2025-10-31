러 총리 내달 3∼4일 중국 방문…시진핑 만난다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

러시아 정부는 미하일 미슈스틴 러시아 총리가 다음 달 3~4일 중국을 방문해 시진핑 중국 국가주석과 리창 총리를 만난다고 31일(현지시간) 밝혔다.

미하일 미슈스틴 러시아 총리와 시진핑 중국 국가주석. 연합뉴스

러시아 정부는 성명에서 미슈스틴 총리가 중국에서 포괄적 파트너십과 전략적 상호작용을 강화하는 양국 관계 현안을 집중적으로 논의한다고 밝혔다.

러시아와 중국은 무역과 경제 협력 발전, 물류 연결성과 산업 협력 발전, 에너지 파트너십 강화, 첨단 기술과 농업 분야 협력 확대 등에 초점을 맞추고, 특히 무역과 에너지, 농업 프로젝트를 우선 논의한다고 러시아 정부는 설명했다.

러시아 정부는 "에너지 부문 전략적 파트너십이 심화하고 있다"며 러시아가 중국 시장에서 석유 공급 1위를 차지하고 있으며 '시베리아의 힘' 가스관 가동으로 중국에 대한 천연가스 공급도 선두를 달리고 있다고 강조했다. 이어 "불리한 외부 환경에도 러시아와 중국의 무역·경제 협력은 활발히 발전하고 있다. 중국은 러시아의 주요 무역 상대"라고 밝혔다.

또 중국과 정보통신기술(ICT), 인공지능(AI) 분야 협력, 평화적 원자력 에너지 사용에 관한 협력을 환영하며 기술, 우주탐사, 위성항법 분야 공동 프로그램이 실행되고 있다고 설명했다. 러시아 정부는 양국이 농산물 무역을 확대하고 축산물·수산물 수출 범위도 늘리기 위해 노력하고 있다고 덧붙였다.





러시아와 중국은 미국이 우크라이나 종전을 위해 중국에 러시아산 에너지 구매 중단을 촉구하는 가운데서도 지난 9월 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 중국 방문 시 러·중 정상회담을 개최하는 등 고위급 접촉을 이어 나가고 있다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

