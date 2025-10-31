현대차·기아, 美관세에 이익 3조 증발…내달부터 개선 전망

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대차 1.8조·기아 1.2조 감소

현대자동차와 기아가 올해 3분기 미국 관세 여파로 영업이익이 3조원 넘게 감소한 것으로 나타났다.

기아는 31일 올해 3분기 연결 기준 영업이익이 전년 동기 대비 49.2% 감소한 1조4622억원으로 집계됐다고 밝혔다.

기아는 "미국 관세의 25% 적용으로 1조2340억원 이익이 감소했다"며 "관세 영향을 제외할 경우 3분기 매출 원가율은 76.8%를 기록, 전년 3분기 수준을 유지했을 것으로 예상된다"고 설명했다.

매출액은 지난해 같은 기간보다 8.2% 증가한 28조6861억원을 달성, 분기 기준 역대 최대 매출을 기록했다.

앞서 현대차도 전날 실적발표에서 "3분기 관세 영향으로 인해 1조8000억원의 영업손실이 발생했다"면서 "선제적인 컨틴전시 플랜의 적극적인 실시로 관세 영향을 일부 만회했다"고 설명했다.

다만 한미 정부가 자동차 관세를 25%에서 15%로 낮추기로 합의하면서, 이르면 내달부터 현대차·기아의 관세 부담은 줄어들 것으로 예상된다. 특히 미국 시장에서 일본·유럽 브랜드와 동일한 조건에서 경쟁할 수 있는 기반을 확보하게 됐다.

현대차는 "관세 협상 타결로 불확실성이 해소되고 예측 가능한 사업 운영이 가능해졌다는 점에서 금액 외적으로도 긍정적 효과가 있다"고 밝혔다.





한편 현대차·기아의 올해 3분기 합산 매출은 75조4075억원, 합산 영업이익은 3조9995억원으로 집계됐다. 합산 영업이익률은 5.3%로 나타났다. 지난해 3분기보다 합산 매출은 8.6% 증가하고, 영업이익은 37.4% 감소했다.





