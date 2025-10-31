국민연금, 기금운용 전문가 30명 공개모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

31일부터 내달 17일까지

2026년 2월 임용 예정

국민연금공단 기금운용본부는 국민연금 기금 운용 전문가 30명을 채용한다고 31일 밝혔다.

모집 분야는 수탁자책임, 주식, 채권, 대체투자, 리스크관리, 자금관리, 기금정보 등이며 직급별로 책임운용역(2명), 전임운용역(28명) 등 총 30명을 선발할 계획이다.

이날부터 다음 달 17일까지 공개모집을 실시한다. 서류 전형, 경력 검증, 면접 전형, 최종합격자 발표 등을 거쳐 선발된 인력은 2026년 2월 임용될 예정이다.

서류 지원은 모집 공고일로부터 18일 동안 국민연금공단 누리집을 통해 할 수 있으며, 채용 전체 과정은 이름·학력·연령·성별·가족사항 등을 밝히지 않는 블라인드 방식으로 진행된다.

모집 분야별로 중복지원은 불가하며, 채용직무에 적격자가 없다고 판단되는 경우 채용하지 않을 수 있다.

분야별·직급별 자격요건 등 채용과 관련된 자세한 사항은 국민연금공단 및 국민연금기금운용본부 누리집'채용공고'에서 확인하면 된다.





한편, 기금운용본부는 지난 28일 설립 이래 처음으로 온라인 채용설명회를 개최해 우수 인력 확보에 나섰다. 설명회에서 기관에 대한 소개를 비롯해 채용 세부 절차, 근무 환경 및 정주 여건 등을 안내하고, 분야를 선택해 재직자와 소통하는 시간도 가졌다.

