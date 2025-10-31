최민희 사퇴론 일축한 與…"위원장직 정리와 거리 멀어"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박수현 "상임위원장 사퇴 문제 전제하지 않아"

더불어민주당이 '국정감사 중 자녀 국회 결혼식' 논란에 사과를 표한 최민희 과학기술정보방송통신위원장의 거취와 관련해 수습 국면을 조성하고 있다. 국정감사 기간이 종국으로 향하면서 입법·예산 정국으로 넘어가는 만큼 비판 여론이 누그러지기를 기대하는 것으로 보인다.

박수현 민주당 수석대변인은 31일 최고위원회의 이후 기자들을 만나 "당 지도부는 최 위원장 논란을 포함해 올해 국감을 돌아보는 시간을 갖겠지만, 그것이 (최 위원장을) 상임위원장에서 사퇴시키는 문제를 전제로 하지는 않는다"고 밝혔다.

박 수석대변인은 전날 기자들에게 최 위원장 논란과 관련해 "국감이 끝나고 다음 주쯤 자연스럽게 최 위원장의 입장 등을 당 지도부와 공유하고, 그 내용을 정리하는 시간이 있을 것"이라고 전한 바 있다.

앞서 최 위원장이 국정감사 도중 MBC보도본부장을 퇴장 조치한 것에 대해 정청래 민주당 대표가 우려를 표한 것과 자녀 결혼식 축의금 논란이 겹치면서 정치권에서는 국감 이후 최 위원장의 사퇴 여부가 결정되는 것 아니냐는 해석이 나왔다.

다만 박 수석대변인은 '내용을 정리하는 시간이 있을 것'이라는 자신의 표현에 대해 "과방위원장직을 정리한다는 취지하고는 거리가 멀다"고 선을 그었다.

최민희 국회 과방위원장이 23일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 한국방송공사(KBS), 한국교육방송공사(EBS), 문화방송(MBC) 대주주 방송문화진흥회 등에 대한 국정감사를 주재하고 있다. 2025.10.23 김현민 기자

당 지도부 차원에서 추가 조치 없이 당사자인 최 위원장의 사과를 계기로 사실상 논란을 매듭짓겠다는 취지로 풀이된다. 국회 선출직인 최 위원장에게 당 지도부가 사퇴를 강제할 수 없고, 야당의 공세를 더 이상 허용해서는 안 된다는 분위기가 깔린 것으로 보인다.

강득구 의원은 페이스북에 한두 달 전 최 위원장이 식사 자리에서 '딸이 정한대로 따라가고 있다'고 언급했다고 적으면서 "제 딸에게도 제 마음대로 할 수 있는 건 하나도 없다"며 "(결혼) 날짜를 조율하지 못한 점이나 확인이 부족했던 점은 분명 아쉽지만, 고의로 산하기관에 알렸다는 비판은 다소 과한 부분도 있다"고 옹호했다.





반면 국민의힘의 공세 수위가 높아지고 있고, 한미 통상합의안 국회 처리, 법안 통과 등 현안이 쌓여있는 여당으로서도 부담이 커지는 만큼 최 위원장의 사과로 수습이 될지는 여전히 미지수다. 국민의힘 소속 과방위원들은 이날 보도자료를 내고 딸 결혼식 축의금 명목으로 최 위원장이 대기업 관계자 4인 및 지상파 방송사 관계자 3인, 기업대표 1인 등 총 8인에게 800만원 상당을 받았다며 '김영란법' 위반 혐의로 국민권익위원회에 신고했다.

23일 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회의 한국방송공사, 방송미디어통신심의위원회 등에 대한 국정감사에서 감장겸 국민의힘 의원이 발언하고 있다. 2025.10.23 김현민 기자





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

