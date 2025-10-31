살만 싹 발라내고 뼈만 '쏙'…젠슨 황·이재용 치킨 발골 실력

멘슨 황, 치킨과 '소맥'에 만족감 드러내

치킨 먹는 모습에 누리꾼도 호응 나서

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차 그룹 회장이 지난 30일 서울 강남구 삼성역 인근에서 '치맥 회동'이 화제인 가운데 황 CEO와 이 회장의 치킨 발골 실력이 누리꾼 사이서 인기다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 30일 저녁 서울 강남구 삼성역 인근 깐부치킨에서 이재용 삼성그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 회동에서 치킨을 먹고 있다. 조용준 기자

31일 여러 온라인 커뮤니티에는 '젠슨 황, 이재용 치킨 발골 실력'이라는 제목의 글이 올라왔다. 해당 게시물에서 공유한 영상에는 전날 황 CEO, 이 회장, 정 회장 등 세 사람이 '치맥 회동'에서 치킨을 발라 먹는 모습이 담겼다. 황 CEO는 닭 날개를 한입에 넣은 뒤 입안에서 살만 골라내고 뼈만 쏙 발라냈다. 이 회장은 닭 날개 부분을 양손으로 잡고 꺾은 뒤 연골 부분을 먼저 먹었다.

이어 치킨 조각을 입 안에 넣고 살을 발라 깔끔하게 뼈만 골라냈다. 두 사람의 인간미 있는 모습에 누리꾼들은 신선하다는 반응을 보인다. "평생 다신 못 볼 진귀한 장면", "세 분의 소탈한 모습이 멋지다", "저 정도로 알뜰살뜰해야 재벌 되는구나", "내가 뭐라고 대충 먹고 버렸나", "대충 먹고 버리던 내가 부끄럽다" 등의 댓글이 달렸다.

이 가운데, 이날 가족과 치킨을 먹던 한 아이가 사인을 받으러 찾아오자 정의선 회장은 "우리가 누구인지 아느냐"라고 이 아이에도 질문을 던졌고, 아이는 모두 모른다는 대답이 돌아왔다. 이에 정 회장은 "아저씨는 차 만들고, 이 아저씨는 휴대폰 만들어"라고 말해 주위를 웃음바다로 만들기도 했다. 정 회장은 이어 황 CEO를 향해 "이재용 회장이 한국에서 아주 인기가 많다"라며 치켜세웠다. 이 회장은 밀려드는 '셀카' 요청에 흔쾌히 응하며 직접 휴대전화의 구도를 잡기도 했다.

이재용 삼성그룹 회장이 30일 오후 서울 강남구 삼성역 인근 깐부치킨 매장에서 정의선 현대차그룹 회장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)과 치킨 회동 중 받은 선물을 공개하고 있다. 조용준 기자

그러던 중 한 손님의 휴대전화가 아이폰인 것을 알고 "갤럭시를 가져오셔야죠"라며 장난으로 셀카를 거부하기도 했다. 또 식기가 부족하자 직접 "사장님"을 부르며 카운터로 가 수저와 포크를 가져오는 소탈한 모습을 보였다. 이날 황 CEO는 한국 치킨과 '소맥'(소주와 맥주를 섞은 술)에 대한 만족감을 계속해서 드러냈다. 다만, 황 CEO는 하이트진로가 이번에 출시한 소맥 제조기에서 나오는 술이 싱겁다며 스스로 소주를 기계에 더 붓기도 했다. 이에 정 회장은 하이트진로에서 나오는 맥주(테라)와 소주(참이슬)를 섞은 술을 말하는 '테슬라'를 지칭하며 "테슬라가 폭탄주 중에서 가장 맛있다고 한다"고 응수했다.

젠슨황 엔비디아 최고경영자가 30일 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장과 서울 강남구 깐부치킨에서 회동 중 시민들에게 치킨을 내밀고 있다. 조용준 기자

이날의 하이라이트였던 '러브샷'을 제안한 것은 정 회장이었다. 화기애애한 분위기로 술잔이 오가던 중 정 회장은 갑자기 일어나 "제가 러브샷을 제안합니다"고 말했고, 주위에서는 환호가 쏟아졌다. 이어 황 CEO와 이 회장이 일어났고, 세 명은 팔을 걸고 러브샷을 했다. 황 CEO는 "맛있다"를 연발했고, 이 회장은 쓴맛을 느꼈는지 눈을 찡끗하기도 했다. 또 이날 황 CEO는 양념치킨을 먹고 너무 맛있다며 주위 테이블을 돌아다니며 음식을 나눠주기도 했다. 특히 닭 다리를 뜯어먹으며 "제가 너무 못나게 먹나요?"라고 주위에 물었고, 손님들은 "잘생겼다", "귀엽다"라고 호응했다.





한편, 이번 회동은 황 CEO가 주최한 자리로 알려졌다. 황 CEO는 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋 특별 세션에 연사로 초대됐다. 31일 이 회장과 정 회장은 황 CEO와 '2차 회동'을 가질 예정이다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

