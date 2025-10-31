영덕군, 반려견과 함께한 가을 힐링 ‘제1회 멍멍 트레킹’ 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원조 ‘개통령’ 이웅종 교수 특강·반려견 트레킹·미니운동회 큰 호응

경북 영덕문화관광재단은 지난 26일, 영덕군 창포리 별파랑공원에서 반려견과 동반 가족들이 함께 즐긴 '제1회 영덕 멍멍 트레킹'이 참가자와 반려견 모두에게 잊지 못할 하루를 선사했다고 전했다.

제1회 영덕멍멍트래킹 현장에서 특강을 한 이웅종 교수와 참가자들이 기념촬영하고 있다.

이번 사업은 영덕군이 반려견 관광 활성화를 위해 추진 중인 '블루로드 반려견 동반 트레킹 프로그램'의 하나로 반려견 친화 도시 영덕의 이미지를 대내외에 널리 알린 행사였다.

현장에는 사전 접수 63팀, 현장 접수 10팀 등 총 73팀, 140명(반려견 70마리)이 참여해 오랜만에 맑게 갠 영덕의 가을날을 만끽했다.

'제1회 영덕 멍멍트래킹'의 메인 프로그램으로 마련된 원조 '개통령' 이웅종 교수의 특별강연과 1:1 행동 교정 코칭은 반려견주들의 큰 공감을 이끌어냈다.

이어 참가자들은 반려견과 함께 별파랑 둘레길을 걷고 뛰며 가을날 정취를 맛보았고, 곳곳에 숨은 보물찾기를 하며 즐거운 시간을 보냈다.

이 밖에도 반려견과 주인이 호흡을 맞춰 장애물을 넘는 미니운동회, 세상에 하나뿐인 반려견 목걸이 만들기, 반려견 캐리커처와 반려견 타로 체험 등 특별한 추억을 함께 만들었다. 또 반려견의 무료 건강상담과 위생미용서비스, 반려견 사진관, 반려견 용품과 간식판매부스까지 반려견과 동반 가족들에게 꼭 필요한 서비스도 제공했다.

본 행사는 참가비 1만원을 전액 영덕사랑상품권으로 환급해서 지역살리기에도 일조했고 보물찾기 경품과 SNS인증 이벤트까지 푸짐한 선물을 마련해서 특별한 기쁨도 나눴다.

5마리 반려견과 함께 트래킹한 참가자는 "영덕의 별파랑 공원 일대도 산불피해를 보았다고 들었는데 걷기 코스가 너무 아름다워서 인상적이었다"며 "이웅종 교수님의 현실감 넘치는 열강도 좋았고 강아지들을 위해 세심하게 배려한 부스며 놀이터까지 부족함이 없어서 모두가 즐거웠던 하루였다"고 소감을 전했다.





제1회 영덕멍멍트래킹 참여팀들이 별파랑 둘레길로 출발하고 있다. 영덕군 제공

재단의 사업 담당자는 "앞으로도 영덕이 진정한 '반려동물 관광 친화 도시'로 자리 잡을 수 있도록 콘텐츠 개발과 환경 조성에 더 노력하겠다"고 말했다.





