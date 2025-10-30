"이건희의 편지에서 시작된 인연"…젠슨황, 지포스 25주년 행사서 '한국과의 동행' 강조

1996년 이건희 회장에게 받은 편지, 내가 처음 한국 온 계기”
이재용 “업앤다운 있었지만 우리는 파트너”…정의선과 함께 행사 참석
황 CEO “한국은 기술로 미래를 함께 여는 친구…내일 놀라운 발표 있을 것”
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 30일 코엑스에서 열린 엔비디아 그래픽카드(GPU) '지포스' 한국 출시 25주년 행사에서 고(故) 이건희 삼성전자 회장과의 오래된 인연을 꺼내며 한국과의 특별한 관계를 강조했다.
황 CEO는 "1996년 한국에서 매우 아름다운 편지를 받았는데, 누가 보냈는지는 몰랐다"며 "그 편지는 이건희 회장이 보낸 것이었고, 그것이 내가 처음 한국을 찾게 된 계기였다"고 말했다.
그는 "이건희 회장은 '모든 한국인을 브로드밴드로 연결하겠다', '비디오게임으로 세상을 변화시키겠다', '첫 비디오게임 올림픽을 열고 싶다'는 비전을 제시했으며, 그 생각이 지금의 엔비디아가 추구하는 방향과도 맞닿아 있다"고 덧붙였다.
행사에는 이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대자동차그룹 회장도 참석했다. 이 회장은 "25주년 성공 행사를 진심으로 축하한다"며 "업앤다운이 있었지만 우리는 변함없는 파트너"라고 말했다. 이어 "젠슨은 최고의 혁신가이자 경영자이며, 무엇보다 인간적으로 매력적인 친구"라며 행사장을 웃음 짓게 했다.
황 CEO는 이에 화답하듯 "정의선 회장은 어릴 때 아케이드 게임을 즐겼고, 그의 아들은 지금 리그오브레전드를 한다"며 "물론 엔비디아 칩으로 구동되는 게임"이라고 소개했다. 그는 "앞으로 자동차에 로보틱스 기술을 더 깊이 결합해 함께 협력하겠다"며 "차 안에서도 더 많은 게임을 즐길 수 있는 세상이 될 것"이라고 말했다.
그는 또 "내일 대통령이 놀라운 발표를 할 것"이라며 "우리는 한국을 위한 어메이징 싱 포 코리아(Amazing thing for Korea)를 준비하고 있다"고 밝혔다.
이번 행사는 엔비디아가 1999년 '지포스'를 한국 시장에 선보인 지 25년을 기념해 마련됐다. 황 CEO는 같은 날 오후 삼성동 치킨집 '깐부치킨'에서 이재용 회장, 정의선 회장과 '치맥 회동'을 갖고 한국식 소맥 문화를 즐긴 뒤 코엑스로 이동했다.
