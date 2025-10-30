국토부, 9·7대책 이행 점검 2차 회의…"개선 과제 연내 마무리 목표"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김윤덕 국토교통부 장관이 지난달 7일 정부서울청사에서 부동산 주택공급 확대방안을 발표하고 있다. 연합뉴스

AD

정부가 9·7 주택 공급 대책의 법·제도 개선 과제를 연내 마무리한다는 방침을 밝혔다.

국토교통부는 30일 김규철 주택토지실장 주재로 9·7대책 이행 점검 2차 회의를 개최해 주요 과제별 세부 이행 실적과 추진 계획에 대해 논의했다.

주택 공급 확대 기반 마련을 위한 법제도 개선의 경우 법률 개정이 필요한 20개 입법 과제 중에서 지난 1차 회의 이후 4건이 추가돼 현재까지 11건이 발의됐다.

국토부는 구체적인 개정안이 마련된 2개 과제는 다음 달 발의될 수 있도록 국회와 협의하고, 나머지 7개 과제는 연내 개정안 마련을 목표로 관계기관 협의 등의 절차를 추진한다는 계획이다.

아울러 시행령·시행규칙 등 하위 법령 개정을 통해 시행할 수 있는 사항도 개정안을 마련하고, 입법예고 등의 절차를 완료할 예정이다.

이번 회의에서는 1차 회의에서 다뤄진 주요 과제별 이행 실적 등도 논의됐다.

공공택지는 공급 유형(분양·임대) 재구조화를 위한 공공주택 특별법령 개정을 추진 중이다. 개정 전이라도 내년 착공할 수 있는 지구는 지구계획 변경을 먼저 추진해 사업을 조기에 진행할 수 있는 방안을 검토하기로 했다.

도심에서는 다음 달 출범 예정인 노후 공공임대 재건축 '이주대책 협의체'를 통해 연내 단지별 재건축 추진계획을 수립하고, '노후 청사 등 복합개발 특별법' 제정안 발의 및 후보지 검토를 연말까지 추진한다는 방침이다.





AD

도심 내 신속한 주택 공급이 가능한 소규모주택정비사업 활성화를 위해 임대주택 공급 시 기금 융자 한도를 확대했다. 가로구역 요건 및 신탁업자의 사업시행자 지정 요건을 완화하는 소규모주택정비법령 개정안은 오는 12월1일까지 입법예고 중이다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>