대통령실 "트럼프, 이재명에게 관세협상 제일 잘한 리더"[경주APEC]

도널드 트럼프 미국 대통령이 이재명 대통령과 한국을 향해 "관세협상을 제일 잘한 리더이자 국가"라고 말했다고 대통령실이 30일 알렸다.

김남준 대통령실 대변인은 이날 오후 브리핑에서 전날 열린 한미 정상회담 및 이 대통령 주최 정상 특별 만찬에 대해 설명하며 이같이 밝혔다.

김 대변인에 따르면 오찬 정상회담에서 트럼프 대통령은 이 대통령에게 "필요한 게 있으면 언제든 얘기하라", "뭐가 필요하냐"는 말을 여러 차례 했다.

또 트럼프 대통령은 "스스로 자랑스러워해도 좋다. 나도 자랑스럽게 생각한다"며 이 대통령을 치켜세웠다.

특별 만찬에서는 다른 정상들이 참석한 가운데 이 대통령을 공개적으로 칭찬했다. 정상회담에서 '핵추진 잠수함' 의제를 꺼낸 것을 두고 "대단하다"고 말했다고 한다.

김 대변인은 이 대통령이 핵추진 잠수함 공개 발언에 대해 "그만큼 이 의제의 중요성을 대통령이 강조할 의도가 있었다고 평가해주시면 될 것"이라고 설명했다.





한편 이 대통령은 정상회담이 끝난 뒤 참모들에게 "국력을 좀 키워야겠다"며 "트럼프 대통령은 대단한 협상가"라는 소회를 밝혔다고 김 대변인은 전했다.





경주=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

