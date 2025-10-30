기후대응·평생학습 정책 선도도시 된 광명시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민선8기 지자체·기관 등 384건 벤치마킹

정책 수립·시행에 시민 참여 확대로 성과

경기도 광명시의 기후대응·평생학습 정책에 대한 전국 지방자치단체와 기관들의 벤치마킹이 잇따르고 있다. 정책 수립과 실행 과정에서 적극적인 시민참여를 이끌어 내면서 눈에 띄는 성과를 거둔 것이 원동력이라는 분석이다.

광명시가 다양한 정책에 시민의 목소리를 담아내기 위해 마련한 '500인 원탁토론회'에서 박승원 시장이 학생들과 정책 아이디어를 논의하고 있다. 광명시 제공

30일 광명시에 따르면 민선 8기 출범 이후 광명시에 대한 주요 지자체·기관은 45개 정책 분야에서 총 384건이 이뤄진 것으로 나타났다. 이 기간 시를 직접 방문한 사례도 106건에 달했으며, 일본·대만·스페인 등 외국 기관도 10건이 포함됐다.

광명시 정책에 대한 벤치마킹은 탄소중립·자원순환(92회), 평생학습(58회), 청년(52회), 청소년(31회) 등에 집중된 것으로 시는 분석했다.

특히 시가 운영하는 자원순환시설인 '광명업사이클아트센터'에는 66회의 방문이 이뤄졌으며, '넷제로 에너지카페', '기후의병지원센터' 등 탄소중립 시설 방문도 많았다고 시는 설명했다.

시의 평생학습원 방문도 50회에 달했다. 평생학습원은 2001년 전국 최초로 평생학습도시 인증을 받은 광명시의 평생학습 거점이다. 앞서 시는 2023년 '평생학습지원금 조례'를 제정하는 등 전 시민, 전 세대를 대상으로 평생학습 교육을 지속해서 확대 중이다.

시는 이같은 성과의 배경으로 적극적인 시민참여 활동을 통해 지속가능 정책을 추진한 점을 꼽았다.

시는 평생학습 생태계 조성을 강화하기 위해 '자치대학'을 중심으로 지속가능한 도시 가치를 배우고 이를 일상에서 실천하는 지역 활동가를 양성하고 있다.

기후위기 대응 역시 시민들의 자발적인 참여를 이끌어내기 위한 다양한 정책을 시행하고 있다. 이를 바탕으로 광명시는 경기도의 일상 기후대응 실천 사업인 '기후행동 기회소득'에서 시민의 15.7%가 참여하며 도내 1위를 기록했다.

자원순환 분야에서도 차별화된 성과를 거두고 있다. 지난해 전국 최초로 시행한 '폐가전 거주 형태별 맞춤형 무상수거' 제도는 폐가전 재활용률을 획기적으로 끌어올렸다. 2023년 22t(23%)에 불과했던 폐가전 재활용은 올해 541t 전량을 재활용하는 기록을 달성하기도 했다.





박승원 광명시장은 "정책을 직접 집행하는 지방정부의 실무자들이 광명을 찾아 배우는 것은 그만큼 정책의 실질적 우수성과 현장 적용력을 인정받았다는 뜻"이라며 "앞으로도 시민이 주체가 되는 지속가능한 도시 모델을 완성해 전국이 함께 성장할 수 있는 지방자치의 길을 열어가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

