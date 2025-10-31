[1mm금융톡]이찬진 임원임기 보장 방침에 금감원 술렁…인사적체 우려도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전임 원장 재임기 인사 폭 너무 커 속도 조절

"임원 임기보장, 국장 승진제한은 과해" 지적도

이찬진 금융감독원장이 부원장 3년, 부원장보 2년의 임기를 보장하겠다고 발언한 것으로 알려지면서 금감원 내부에서는 인사 적체를 우려하는 목소리가 나오고 있다. 전임 원장 재임 당시 인사 폭이 너무 컸던 데다 지난달까지 조직개편 과정에서 정치권 외풍을 겪은 만큼 업무 연속성을 유지하기 위한 소규모 인사 방침은 이해되지만 임원 임기 보장 발언까지 할 필요가 있었느냐는 지적이 제기된다.

이찬진 금융감독원장이 21일 국회에서 열린 2025년도 정무위원회 국정감사에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

31일 금융권에 따르면 이 원장은 지난 29일 열린 금감원 임원 회의에서 부원장 임기 3년(부원장보 재직 기간 포함)·부원장보 임기 2년을 공식화하는 발언을 한 것으로 전해졌다. 국장급은 최소 3년 차 이상은 되어야 임원 승진 대상에 포함한다는 언급도 한 것으로 알려졌다.

이 원장은 임원 인사 폭을 최소화하겠다는 방침을 세웠다. 앞서 그는 지난 21일 국회 정무위원회 국정감사에서 "업무 연속성이 훼손되지 않는 선에서 인사를 하겠다"고 밝힌 바 있다.

금융권에서는 이 원장이 인사 폭을 줄이려는 이유를 전임 원장 시절의 대대적 인사 때문으로 보고 있다. 이복현 전 원장은 지난해 12월 금감원 국장 75명 중 금융시장안정국장을 제외한 74명을 전면 교체한 바 있다. 여기에 정치권 외풍으로 금융소비자보호원 분리 신설 위기에 처하면서 조직원 사기가 저하된 점도 고려한 조치로 풀이된다.

이 원장의 방침은 29일 진행된 금융위원회 1급 인사와도 맞물린다. 이형주 전 금융위 상임위원이 금융정보분석원(FIU) 원장으로, 안창국 전 금융산업국장이 상임위원으로, 박민우 전 자본시장국장이 증권선물위원회 상임위원으로 각각 승진하면서 이세훈 금감원 수석부원장 유임설에 힘이 실리고 있다. 금융위 인사가 이 수석부원장 후임으로 올 것이라는 말도 있었지만, 현재는 사그라든 상태다.

금융권에 따르면 금감원 부원장보 인사 검증 과정에서 대통령실은 금감원 국장들의 인사 검증 동의서를 받는다. 금융위 1급 인사가 이미 진행됐는데도 금감원 국장들이 대통령실에 동의서를 제출했다는 말이 들리지 않고 있다. 통상 금감원 임원 인사는 대통령실이 동의서를 받은 시점으로부터 2~3주가량 소요된다. 따라서 다음 주(다음 달 초)에 대통령실이 동의서를 받더라도, 실제 인사는 다음 달 중순에서 마지막 주 사이에야 가능할 것으로 보인다.

금감원 내부에서는 금융위에서 차기 수석부원장 내정자가 넘어온다는 소식이 없고 국장급의 대통령실 동의서 제출 소식도 없는 점을 고려할 때, 현 이세훈 수석부원장 체제가 유지될 가능성이 크다고 보고 있다.

임원 유임 규모가 예상보다 크고 이 원장이 소규모 인사를 예고하면서 일부 팀장급 이하 승진 대상자들 사이에서는 인사 적체 우려가 커지고 있다. 불과 한 달 전까지 조직개편 외풍을 겪은 상황에서 겉으로 불만을 표출하긴 어렵지만 원장의 임원 임기 보장 발언은 부적절했다는 평가가 나온다. 직원 사기 진작과 동기 부여를 고려했어야 했다는 지적이다.

금감원이 공공기관으로 전환될 가능성이 있는 점도 원장이 염두에 두었어야 했다는 의견이 제기된다. 내년에 공공기관으로 전환되면 직원들의 업무 자율성은 줄고 규제는 강화된다. 이런 상황에서 원장이 조직 사기에 악영향을 미칠 수 있는 임기 보장 발언을 했다는 것이 적절치 않다는 것이다.





금감원 관계자는 "원장이 인사 규모를 작게 가져갈 것이라는 예측은 있었지만 임원 임기 보장과 3년 차 국장까지만 임원 승진 대상에 포함한다는 발언에 대해 아쉬움을 표하는 직원이 많다"며 "자칫 인사 적체와 승진 동기 약화로 이어져 조직 분위기에 부정적 영향을 미칠까 우려된다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

