NS홈쇼핑, '2025 푸드위크코리아' 참가…전시 부스 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4개 식품 협력사와 부스 운영

우수 협력사 판로 확대, 비용 일체 지원

NS홈쇼핑이 지난 29일부터 다음 달 1일까지 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열리는 '2025 푸드위크코리아(제 20회 서울국제식품산업전)'에 참가해 협력사를 위한 전시 부스를 운영한다고 30일 밝혔다.

서울국제식품산업전에 참가한 NS홈쇼핑 부스에서 4개사 중소기업 협력사의 시식판매 행사가 진행되고 있다. NS홈쇼핑 제공

AD

서울국제식품산업전은 농림축산식품부, 한국식품연구원 등이 후원하고 코엑스가 주최하는 국내 대표 식품산업전문 전시회다. 올해로 20회를 맞은 이번 행사는 42개국 950개사가 참가하고, 1532개 부스가 마련된다. 행사 기간 약 6만5000명의 참관객이 방문할 것으로 예상된다.

NS홈쇼핑은 우수 협력사 판로 확대를 지원하기 위해 서울국제식품산업전에 참여하고 있다. 올해는 해청정, 백년농가, 케이제이바이오, 다담 등 4개 협력사가 NS홈쇼핑 부스에 함께 참가해 자사 제품의 시식행사와 판매를 진행한다. 행사 기간 부스에서는 바이어 상담회도 실시한다.

NS홈쇼핑은 참가 협력사의 전시 참가비, 부스 설치비 등 전시회 참여에 필요한 비용 전액을 지원했다.





AD

이상근 NS홈쇼핑 대외협력본부 상무는 "국내외 바이어와 소비자를 직접 만날 수 있는 중요한 교류의 장인 서울국제식품산업전에 당사 협력사의 판로 개척과 판매 활성화를 지원하고자 부스를 운영하게 됐다"며 "이번 전시를 통해 협력사들이 새로운 판로를 개척하고 실질적인 수출·유통 확대 성과를 얻길 기대한다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>