내달 13일 수능일 증시 오전 10시 개장…프리마켓 미운영

대학수학능력시험이 치러지는 다음 달 13일 국내 증시가 평소보다 1시간 늦은 오전 10시에 열린다. 코스피200선물, 미국달러선물 등을 거래하는 야간시장은 개장 시각만 오후 6시에서 오후 7시로 1시간 미루고 종료 시간은 그대로다. 일반상품시장의 경우 금 시장은 개장만 1시간 순연하고 폐장은 평소와 같은 오후 3시 30분에 하며, KSM 거래시간은 증권시장과 똑같이 1시간씩 순연해 오전 10시에 개장, 오후 4시 30분에 폐장한다.

넥스트레이드 애프터마켓도 1시간 늦게 개장

마감 시각은 오후 8시로 동일

대학수학능력시험이 치러지는 다음 달 13일 국내 증시가 평소보다 1시간 늦은 오전 10시에 열린다.

한국거래소는 수능 당일 유가증권시장, 코스닥시장, 코넥스 시장의 거래 시작과 종료 시점을 1시간씩 늦추기로 했다고 30일 밝혔다.

이에 따라 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 열리는 이들 시장의 기존 정규 거래시간이 이날은 오전 10시부터 오후 4시 30분까지로 바뀐다.

장 개시 전 시간 외 시장도 거래시간이 1시간씩 순연된다.

장 종료 후 단일가 및 대량·바스켓매매 거래의 경우 개시 시점이 1시간 늦춰지지만, 마감 시간은 오후 6시 그대로다.

파생상품시장에서는 코스피200선물·옵션, 미니코스피200선물·옵션, KRX300선물, 국채선물 등 주식·금리 상품의 개장과 장 종료 시각을 1시간씩 순연하고, 미국 달러 선물·옵션 등 통화상품과 금선물 등은 개장 시간만 1시간 연기한다. 돈육선물은 변동 없이 평소대로 유지된다.

코스피200선물, 미국달러선물 등을 거래하는 야간시장은 개장 시각만 오후 6시에서 오후 7시로 1시간 미루고 종료 시간(익일 오전 6시)은 그대로다.

일반상품시장의 경우 금 시장은 개장만 1시간 순연하고 폐장은 평소와 같은 오후 3시 30분에 하며, KSM(KRX Startup Market) 거래시간은 증권시장과 똑같이 1시간씩 순연해 오전 10시에 개장, 오후 4시 30분에 폐장한다.

석유 시장(오전 10시∼오후 5시)과 배출권시장(오전 10시∼정오)의 거래시간은 변동이 없다.

한편 대체거래소 넥스트레이드는 수능일 당일 프리마켓은 운영하지 않으며, 메인마켓 거래 시간은 기존 오전 9시∼오후 3시 20분에서 오전 10시∼오후 4시 20분으로 1시간씩 순연한다.

애프터마켓의 경우 개시 시각이 1시간 순연돼 오후 4시 30분에 시작하지만, 마감 시간은 오후 8시로 기존과 같다.





대량·바스켓매매시장 개시 시각은 기존보다 2시간 순연돼 오전 10시에 시작하며 종료 시간은 현행(오후 6시)과 같다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr

