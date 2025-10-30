BC카드, 블록체인 기업 DSRV와 스테이블코인 결제인프라 파트너십

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스테이블코인 결제 인프라 연동 실증사업

최원석 "한국형 스테이블코인 결제환경 마련"

BC카드는 블록체인 인프라 전문기업 디에스알브이랩스(DSRV)와 '스테이블코인 결제 인프라 공동 구축' 전략적 파트너십을 30일 체결했다고 밝혔다.

두 회사는 이날 오전 서울 강남구 소재 DSRV 본사 사옥에서 최원석 BC카드 사장, 김지윤 DSRV 대표 등이 참여한 가운데 업무협약식을 진행했다.

협약에 따라 두 회사는 BC카드 결제 인프라 및 DSRV 블록체인 인프라 간 상호운용성 구축, 페이북 플랫폼 내 월렛 솔루션 연동을 위한 공동 실증 사업(POC), 디지털자산 관련 추가 공동 사업 발굴 등을 위해 협력할 계획이다.

특히 국내 제도권 금융 시스템에 안전하고 투명한 스테이블코인 결제 인프라를 구현하기 위한 기술 개발 협력을 최우선 과제로 추진한다.

스테이블코인 결제 및 송금을 실물 상거래에 활용하도록 블록체인 결제 기술 표준을 마련하고 상용화한다는 방침이다. 이후 한국형 스테이블코인 결제 시장을 조기 활성화하고 글로벌 경쟁력을 확보한다는 계획이다.

BC카드는 디지털자산기본법 등 국내 법제화 흐름에 맞춰 주요 금융사, 핀테크, 가상자산사업자와의 파트너십을 강화하고 있다. 스테이블코인 결제 시 고객 전자지갑에서 차감 코인 개수를 확정하거나 대체불가토큰(NFT) 연계 결제 기술 관련 특허 6종을 출원했다.

최 사장이 직접 블록체인 기반 결제 인프라 고도화와 지식재산권 확보 작업을 진두지휘하고 있다.

DSRV도 금융·리테일·공공 등 다양한 산업군에서 블록체인 기술 사용 사례를 구체화해 나갈 예정이다. 이를 위해 스테이블코인 발행과 결제뿐 아니라 디지털자산 운영·보관, 서비스형 소프트웨어(SaaS) 지갑 서비스를 제공하는 블록체인 인프라 플랫폼 솔루션 '포털(Portal·가칭)'을 구축 중이다.

최 사장은 "협약은 국내 결제 인프라 산업의 구조적 혁신을 이끄는 전략적 파트너십"이라며 "두 회사가 보유한 인프라와 기술력을 바탕으로 투명하고 안정적인 스테이블코인 결제 환경을 마련할 것"이라고 말했다.





김 대표는 "블록체인 기술과 전통 금융의 융합을 통해 새로운 디지털 금융 생태계를 구축하기 위해 협약을 맺었다"며 "국내 금융 환경에 최적화된 상호운용성과 보안성을 확보하고 글로벌 확장성을 갖춘 인프라를 제공할 계획"이라고 했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

