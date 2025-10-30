관악구·서울시교육청, ‘교육협력특화지구’ 협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

관악미래교육지구→교육협력특화지구로 새출발

내년부터 학교 안팎 프로그램 본격 전개

지역 맞춤형 교육으로 학생 성장 지원 강화

서울 관악구(구청장 박준희)가 지난 28일 서울특별시교육청과 ‘관악교육협력특화지구 협약’을 체결하고 지역 기반의 교육 협력체계를 한층 강화했다.

관악교육협력특화지구 협약식 기념 단체사진. 관악구 제공.

AD

협약식에는 박준희 관악구청장, 정근식 서울시교육감, 동작관악교육지원청 교육장 등 주요 관계자들이 참석해 관악교육협력특화지구의 비전과 운영 방향을 공유하며 미래세대를 위한 교육 협력 강화 의지를 다졌다.

이번 협약은 기존 ‘관악미래교육지구’의 명칭을 ‘관악교육협력특화지구’로 변경하고, 자치구와 교육청 간 협력사업의 실질적 범위와 효과성을 확대하는 데 중점을 뒀다.

협약의 주요 내용은 ▲관악구-교육지원청 특색사업 공동 운영 ▲지역사회 연계 교육 내실화 ▲학생 맞춤형 통합지원 체계 구축 ▲지역 교육발전 기반 조성 등이다. 양 기관은 ‘다양한 배움으로 꿈과 성장을 여는 관악교육협력특화지구’를 비전으로 삼고, 어린이와 청소년이 창의성과 인성을 고루 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 협력하기로 했다.

특히 지역 내 사회·문화·산업 자원을 교육에 적극 활용해 관악구만의 특색을 살린 지역 맞춤형 교육을 추진한다. 학생들이 실생활과 연계된 배움을 경험하며 주도적 학습자로 성장할 수 있도록 지원할 예정이다.

관악구는 구체적인 실행계획을 수립해 내년부터 청소년 축제, 진로 체험, 지역연계 교육과정 등 학교 안팎의 다양한 프로그램을 전개하며 특화지구 사업을 본격화할 방침이다.





AD

박준희 관악구청장은 “이번 협약은 우리 아이들의 더 나은 미래를 위해 학교와 지역사회, 자치구가 함께 협력하는 새로운 출발점이자 교육의 질을 한 단계 높이는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 서울시교육청, 동작관악교육지원청과 함께 미래세대를 위한 교육을 힘있게 추진하여 아이들이 꿈을 펼칠 수 있는 교육환경을 만들겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>