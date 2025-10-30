"트럼프는 손가락질, 오바마는 폴더 인사"…일왕에 대한 태도 논란

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트럼프, 나루히토 일왕 대한 태도 도마 위에

손가락질하며 "대단한 사람"…"무례한 태도"

도널드 트럼프 미국 대통령이 일본 나루히토 일왕과의 만남에서 보인 태도가 일본 내에서 일부 논란이 된 가운데, 과거 버락 오바마 전 대통령의 태도가 다시 회자되고 있다. 29일 NHK·아사히신문 등 일본 언론은 "트럼프 대통령이 지난 27일 일왕의 거처에서 나루히토 일왕을 만나 약 35분간 면담했다"고 보도했다.

나루히토 일왕이 27일 일본 도쿄 황궁에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과의 회담 후 악수하고 있다. 로이터연합뉴스

이날 나루히토 일왕은 면담을 마친 뒤 직접 트럼프 대통령을 배웅했다. 그러자 트럼프 대통령은 일왕의 어깨를 두드리며 악수했고, 손가락으로 그를 가리키며 "대단한 사람(Great man)"이라고 칭찬했다. 트럼프 대통령은 지난 2017년 당시 아키히토 일왕을 만났을 때도 허리를 숙이지 않고 꼿꼿이 선 채 악수를 해 입길에 올랐었다.

이 장면을 두고 일본 누리꾼들은 "누구에게 손가락질하느냐", "자신이 왕보다 위라고 생각하는 것 같다"라며 비판했다. 이토 유키 오사카부 히가시가오카시의회 의원은 자신의 엑스(X·구 트위터) 계정에 "어떻게 봐도 무례하다. 참으로 한심하다"고 했다.

日 누리꾼, 오바마와 비교하며 "품성 드러난다"

오바마 전 미국 대통령과 트럼프 대통령이 일왕을 대하는 태도를 비교하며 올라온 사진. 엑스

이런 가운데 지난 2009년 오바마 전 대통령은 아키히토 일왕을 예방하며 허리를 거의 90도로 숙여 인사한 장면이 언급됐다. 당시 일본에서는 "미국 대통령이 자국 왕을 존중했다"며 긍정적인 평가가 나왔다. 다만 미국 내에서는 "대통령이 외국 군주에게 고개를 숙였다"며 '저자세 외교'라는 비판이 제기되기도 했다.

일본 사회관계망서비스(SNS)에서는 두 미국 정상의 사진을 비교하며 "품성이 드러난다", "왕실에 대한 존경심이 없는데도 저 장면은 불편했다", "왜 이런 모욕에 침묵하느냐" 등의 반응을 보였다. 반면 "'90도 인사' 이후 미국 내 여론을 의식했을 것", "미국 대통령으로서 '동등한 외교 의전'을 지킨 것"이라는 평가도 있었다.

일장기 패싱에 '화들짝'…한국선 순조롭게 진행돼

트럼프 미국 대통령이 일장기를 지나쳐 가자 다카이치 일본 총리가 화들짝 놀란 모습. 백악관 유튜브

지난 28일 일본 도쿄 영빈관에서 열린 환영식에서 트럼프 대통령이 자위대 의장대를 사열하던 중 일장기를 그냥 지나친 모습도 소환됐다. 양국 국기 앞에 멈춰서 예우하는 것이 관례이고, 다카이치 사나에 일본 총리가 일장기를 가리키며 안내했는데도 트럼프 대통령은 그냥 지나쳐갔다. 그러자 다카이치 총리가 입을 벌린 채 놀라는 장면이 백악관 유튜브 영상에 담기기도 했다.





반면 29일 경북 경주 국립경주박물관에서 열린 한미 정상회담 환영식은 순조롭게 진행됐다. 트럼프 대통령은 의장대를 사열하는 과정에서 이재명 대통령과 양국 국기 앞으로 이동하며 거수경례를 했다. 이어 이 대통령은 트럼프 대통령의 등을 살짝 잡았고, 잠시 멈춘 상태에서 태극기를 향해 가슴에 손을 얹었다. 트럼프 대통령은 이 대통령 옆에 서 함께 태극기를 바라보며 기다렸다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

