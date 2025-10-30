경기도 "65세 이상 노인 폐렴구균 무료 접종하세요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 도내 65세 이상 노인을 대상으로 '폐렴구균 23가 다당백신(PPSV23)' 예방접종을 독려했다.

폐렴구균(침습성 폐렴구균 감염증)은 폐렴, 균혈증, 수막염 등을 일으킬 수 있는 주요 원인균으로 65세 이상 노년층에 매우 치명적이다. 폐렴구균 감염으로 균혈증이 진행되는 경우 노인의 치명률은 60%에 이른다.

경기도는 노인 폐렴구균 예방접종을 2013년 보건소 접종을 시작으로 매년 지원하고 있다. 65세 이상 노인은 중 미접종자는 가까운 위탁의료기관을 통해 무료 접종(1회)이 가능하다.

유영철 경기도 보건건강국장은 "고령층의 감염병 예방은 생명과 직결되는 문제로, 접종률을 꾸준히 높이는 것이 매우 중요하다"며 "도내 모든 어르신이 빠짐없이 접종할 수 있도록 지속적인 홍보와 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





한편 질병관리청에 따르면 올해 9월 기준 도내 65세 이상 예방접종률은 77.8%로 서울(74.8%)과 인천(75.7%)보다 높았다.





