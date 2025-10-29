주광덕 시장 "함께 어울려 살아가는 포용적 복지 도시 실현 지원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주광덕 남양주시장, 장애인과 함께한 위로의 시간 전해

남양주시, 가을맞이 위로회로 따뜻한 포용의 장 마련

경기 남양주시(시장 주광덕)는 29일 평내제2공영주차장에서 열린 제6회 장애인과 함께하는 '다함께 희망의 나래를' 위로회가 장애인과 지역주민 등 300여 명이 참석한 가운데 성황리에 개최됐다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 29일 평내제2공영주차장에서 열린 제6회 장애인과 함께하는 '다함께 희망의 나래를' 위로회에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주 제공

이번 행사는 교회협동신문사가 주최하고 (사)이웃사랑나눔봉사회가 주관했으며, ㈔한국장애인장학회 남양주시지부가 함께 참여해 지역 내 장애인들에게 희망과 용기를 전하고, 따뜻한 정을 나누는 자리로 마련됐다.

이날 행사는 △예배·기념식 △표창 수여 △식사 및 위로공연 순으로 진행됐으며, 지역의 장애인 가족과 봉사자들이 함께 참여해 가을의 정취 속에서 따뜻한 분위기를 함께했다. 참석자들은 공연을 관람하고 식사를 즐기며 서로의 마음을 전했다.

현장에 방문한 주광덕 시장은 "이처럼 아름다운 가을날, 여러분과 함께하는 이 자리가 마음의 풍요로움과 따뜻한 희망을 전하는 시간이 되길 바란다"며 "시는 앞으로도 함께 어울려 살아가는 포용적 복지 도시를 실현하기 위해 세심한 정책과 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.





한편, 교회협동신문사는 지역 사회의 소외된 이웃을 위해 정기적으로 위로회와 봉사활동을 펼쳐오고 있다. 시는 앞으로도 장애인 복지 향상과 사회 통합을 위한 다양한 정책과 지원을 지속적으로 추진할 계획이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

