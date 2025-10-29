경기도, 동두천·연천 산단 분양 활성화 '총력'…입주업종 변경·파격 혜택 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도, 경기북부 미분양 산단 해소 박차

동두천 국가산단 23% ↑·연천 BIX 3차 촉진책 추진

도-시군-공공기관, 동두천·연천 산단 분양 활성화 '맞손'

경기도가 저조한 분양률로 어려움을 겪는 동두천 국가산업단지와 연천 BIX(은통일반산업단지)의 활성화를 위해 관계기관과 기업이 함께하는 대책 마련에 나섰다.

김대순 경기도 행정2부지사가 29일 북부청사에서 '경기북부 미분양 산업단지 합동 대책회의'를 열고 있다. 경기도 제공

경기도는 29일 경기도 북부청사에서 김대순 행정2부지사 주재로 '경기북부 미분양 산업단지 합동 대책회의'를 열고 실효성 있는 분양 활성화 방안을 집중적으로 논의했다. 이번 회의는 지난 9월 22일 열린 사전 점검회의에 이은 후속 조치다.

현재 2.3%에 머물고 있는 동두천 국가산업단지의 분양률을 끌어올리기 위해 동두천시, LH, 한국산업단지공단은 구체적인 목표를 제시했다.

동두천시와 LH, 한국산업단지공단에서는 동두천국가산업단지의 입주업종 변경 등을 통해 8개 기업을 추가 유치해 현재 2.3%인 분양률을 2026년 상반기 중 23% 이상(산업시설용지 기준)으로 끌어올리겠다고 밝혔다.

도는 기업 수요에 맞춰 입주업종을 변경하는 등 유연한 정책을 도입하고, 이를 통해 8개 기업을 추가 유치할 계획이다.

연천군과 GH는 연천BIX 내 분양 촉진을 위해 할부이자(3.5%) 면제, 선납할인(5%), 납부기한 연장 등 '3차 판매촉진책'을 추진할 예정이다. 또한 2026년 상반기 중 입주 가능 업종을 추가하고 관련 조례를 개정하여 투자 기업에 대한 지원 범위를 확대할 예정이다.

이날 회의에 참석한 경제계 대표들은 실질적인 지원책의 중요성을 강조했다.

박종서 경기북부상공회의소 회장은 "수요자 입장에서 파격적 혜택 제공의 중요성"을 언급했다. 또 연천 BIX에 입주 예정인 김정국 ㈜네오켄바이오 대표는 "기업 맞춤형 지원을 위한 관계기관들의 적극적인 노력이 중요하다"는 의견을 제시했다.

경기도는 경기북부 산업단지 분양 활성화를 위해 동두천시, 연천군과 긴밀히 협력해 기업 이전 수요 및 투자 동향 정보를 공유하고, 각종 제도개선과 행정적·재정적 지원을 병행할 계획이다.

김대순 행정2부지사는 "동두천국가산단과 연천BIX 산단의 성공이 경기북부 산업단지와 경기북부 대개발의 성공의 기초"라며 "경기도에서도 할 수 있는 부분을 찾아 적극적인 역할을 하겠다"고 말했다.





한편 이날 회의는 연천군 부군수, 동두천시 경제환경국장을 비롯해 한국토지주택공사(LH) 양주지역본부장, 경기주택도시공사(GH) 전략판매처장, 한국산업단지공단 파주양주사무소장, 경기도경제과학진흥원 균형발전본부장, 경기신용보증재단 북부영업본부장 등 공공기관 주요 관계자들이 참석했으며, 경제단체와 입주 예정 기업을 대표해 경기북부상공회의소 회장, ㈜네오캔바이오 대표도 함께했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

