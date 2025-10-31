[알림]여성, 대전환을 주도하라

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'2025 여성리더스포럼' 11월6일 개최

아시아경제는 여성이 리더로 성장할 수 있도록 경험을 공유하고 지혜를 나누는 ‘2025 여성리더스포럼’을 오는 11월6일 개최합니다. 올해로 14회째를 맞는 여성리더스포럼은 대한민국을 대표하는 여성 네트워킹의 장으로 자리매김했습니다.

올해 주제는 ‘여성, 대전환을 주도하라(Women Leading the Great Transition)’입니다. 인공지능(AI)이 이끄는 디지털 혁신, 글로벌 패권 경쟁, 기후 위기 등 전 세계가 직면한 대격변 속에 ‘퍼스트 무버’로 도약하기 위한 비전과 전략을 공유하는 자리로 마련됩니다.

안네 카리 한센 오빈 주한 노르웨이 대사가 기조강연자로 나서 세계 최고 수준 성평등 선진국인 노르웨이의 경험과 정책을 공유하고 대전환기 필요한 포용적 리더십의 영감을 전달합니다.

통상교섭본부장을 지낸 유명희 서울대 객원교수는 글로벌 위기관리 경험에서 얻은 통찰을 나눕니다. 문애리 한국여성과학기술인육성재단 이사장과 이연수 NC AI 대표는 각각 인공지능 시대에 필요한 지혜를 공유합니다. 저출생 대전환을 위해 육아산업 스타트업 대표들과 함께 육아테크의 미래도 살펴봅니다.

이날 아시아경제는 경계를 뛰어넘어 새로운 가치를 창출한 여성을 ‘2025 파워K-우먼’으로 선정해 발표합니다. 여성리더십을 키우고 양성평등 조직문화 구축에 적극적으로 나선 기업을 격려하는 ‘제10회 아시아양성평등지수대상 시상식’도 개최합니다. 많은 관심과 참여를 기대합니다.

◇일시: 11월6일(목) 오전 8시50분~오후 3시30분

◇장소: 소공동 롯데호텔 서울 크리스탈볼룸(2층)

◇주최: 아시아경제

◇후원: 고용노동부, 성평등가족부, 서울특별시, 대한상공회의소





◇참가 신청 및 문의: 여성리더스포럼 홈페이지(e.asiae.co.kr/2025wlf), 전화(070-5101-1077)





