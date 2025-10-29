재독 작곡가 박영희씨, 獨 공로십자훈장 1급 수훈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

獨정부 "현대음악 발전에 기여"

재독 한국인 작곡가 박영희 씨가 독일 정부로부터 '공로십자훈장 1급'을 수훈한다.

주독일한국문화원은 박영희 작곡가가 29일 프랑크 발터 슈타인마이어 독일 대통령이 수여하는 공로십자훈장 1급을 받는다고 이날 밝혔다.

독일 연방대통령실은 지난 10일 박영희 작곡가에 대한 독일공로십자훈장 1급 수여를 발표했다. 수훈식은 올해 팔순인 박영희 작곡가의 건강을 고려해 그가 거주하는 브레멘시에서 개최되며, 보벨슐테 브레멘 시장이 훈장을 대리 수훈한다. 수훈식에는 임상범 주독일 대사와 양상근 한국문화원장, 함부르크 총영사관 서정현 영사, 브레멘 예술대학 미르얌 보가쉬 학장, 무직페스트 베를린 빈리히 호프 예술감독 등이 참석할 예정이다.

박영희 작곡가는 1945년 충북 청주 출생으로 서울대 작곡과와 대학원을 졸업하고 독일 학술교류처(DAAD) 장학생으로 유학했다. 이후 브레멘 국립예술대학 작곡과 교수와 부총장을 역임했다.

그는 유럽 현대음악에 뚜렷한 족적을 남겼다. 독일어권 최초의 여성 작곡가 교수이며 2015년 유럽교회음악상을 받았다. 2020년에는 베를린 예술대상 음악 부문을 수상해 베를린 예술대상 최초의 동양인 수상자이자 음악 부문 최초의 여성 수상자로 기록됐다. 2022년에는 한국인으로는 처음으로 독일음악위원회 명예회원에 위촉됐다. 여성으로는 처음으로 도나우에싱엔 현대음악제로부터 작품을 위촉받기도 했다.

올해 베를린 무직페스트에서는 박영희 작곡가의 탄생 80주년을 기념하는 부산 시립교향악단 초청 공연이 개최돼, 폐막공연에서 그의 작품들이 연주됐다. 서울시립교향악단도 지난 6월 정기연주회에서 예수의 무덤 앞에서 슬퍼하는 막달라 마리아의 슬픔을 담은 박영희의 작품 '여인아 왜 우느냐? 누구를 찾느냐?'를 연주했다.

독일 연방정부는 "현대음악의 발전에 기여하고, 양국의 문화적 소통을 위해 노력한 점" 등을 공로십자훈장 수훈 이유로 밝혔다.

앞서 한국인으로는 유럽에서 현대음악의 거장으로 평가받는 재독 음악가 윤이상이 1988년 '대공로십자훈장'을, 차범근 전 감독이 2019년 '공로십자훈장'을 수훈했다.

박영희 작곡가는 "작품 하나하나에 대해 청중들이 좋은 느낌을 가지고 들어주고 성원해주신데 대해 감사하다"고 수상 소감을 전했다.





임상범 주독일대사는 "이번 박영희 작곡가의 수상은 해외에서 활동하는 우리 음악인들의 높아진 위상을 보여주는 것"이라며 "케이팝 등 대중음악 뿐만 아니라, 우리 현대음악도 클래식의 본 고장인 독일에서 점차 그 영역흘 넓혀가고 있다"고 전했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

