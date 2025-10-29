막오른 APEC 누될라…공무원, 公기관 기강 강화 나서[관가 in]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 경주에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 막을 올린 가운데, 정부가 청사 공무원들과 공공기관에 대한 기강 강화에 나섰다. 국가 이미지가 정부의 행사 운영 능력과 대외신뢰도에 직접적인 영향을 미치는 만큼, 자칫 공직기강 해이에 따른 내부 리스크를 예방하기 위한 조치로 풀이된다.

29일 관계부처에 따르면 인사혁신처는 최근 APEC 정상회의를 앞두고 말레이시아 순방길에 오른 이재명 대통령 일정에 맞춰 공무원 공직기강 확립을 주문하는 공문을 전체 공무원에게 발송했다. 공문에 따르면 우선 업무의 차질 없는 수행과 공직자로서 품위 및 청렴의무를 손상하는 행위를 금지하는 내용이 담겼다.

예상치 못한 재해와 재난 등 각종 안전사고 대응도 주문했다. 사건, 사고를 방지하기 위해 보고체계를 확립하고, 비상 연락망을 정비할 것을 당부했다. 정부 청사를 비롯한 각종 중요시설물에 대한 철저한 출입 관리도 지시했다. 행사 기간 각국의 주요 인사들과 대규모 인파가 몰리는 만큼, 보안과 안전 역량이 무엇보다 중요하다는 판단에서다.

특히 공직자들의 근무시간 및 당직근무 준수를 강조했다. 내부 기강이 흐트러지면 비상 대응체계가 원활하게 작동하지 않고, 업무지연 및 혼선 등이 발생할 수 있다는 우려에서다. 자칫 내부 사건 사고가 외부로 노출돼 정상회의 진행까지 지장을 초래할 수 있기 때문이다. 정부 관계자는 "'최근 감사실이 위용을 갖췄다'는 얘기가 돌고 있다"며 "공무원들의 출퇴근, 점심 및 근무시간 준수 등을 중점적으로 들여다보고 있는 것으로 안다"고 말했다.

주요 공공기관에서는 특히 내부 보안 강화에 집중하고 있다. 경주에 본사를 둔 한국수력원자력(한수원)은 APEC 행사와 관련해 지난 24일 테러 경보를 '주의' 단계를 발령한 데 이어 28일부터는 '경계' 단계로 격상해 본사 출입 통제를 강화했다. 이는 단순히 외부 보안뿐 아니라 내부 근무 기강과 관련된 통제 차원의 조치이기도 하다.





강훈식 대통령 비서실장은 지난 10일 대통령실 전 직원을 대상으로 APEC 정상회의 및 국정감사를 앞두고 "구성원 모두가 공직기강 확립에 모범이 되어 달라"고 강조했다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

