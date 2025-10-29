안산시, 학교시설 건폐율 20→30%로 완화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

각골초·시랑초·석수중 체육관 증축 가능해져

경기도 안산시가 3개 초·중학교의 체육관 증축을 위한 학교시설 관련 건축 규제를 완화했다.

안산시는 자연녹지지역에 위치한 학교의 건폐율을 20%에서 30%로 상향 조정하는 안건이 최근 안산시도시계획위원회 심의를 통과했다고 29일 밝혔다.

이번 건페율 상향 조정은 규제 완화를 통해 체육관·급식실 등 학교 교육 인프라 확충의 걸림돌을 해소하기 위한 것이다.

이번 건폐율 완화로 시설물 추가 건립이 가능해진 학교는 각골초, 시랑초, 석수중 등 3개 학교다. 이번 조치로 각 학교는 공간 부족으로 불편을 겪었던 체육관과 급식실을 확충할 수 있게 됐다.

시는 이와 함께 학교시설을 지역사회에 개방하는 '학교시설 개방 사업'도 확대한다는 방침이다. 시는 이번 규제 완화로 학교 체육관 증축 시 협약을 통해 지역 주민도 함께 이용할 수 있는 체육·문화 공간을 확대할 수 있을 것으로 기대한다.





이민근 안산시장은 "앞으로도 교육지원청 및 학교와 긴밀히 협력해 학생들의 학습 여건을 개선하고, 공공 교육 인프라가 지역사회 발전으로 이어질 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

