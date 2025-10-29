한화, 美 해벅AI와 손잡고 해양무인체계 시장 공략

현장 점검·원격 시연 통해 기술 협력 구체화

글로벌 해양 AI 시장 선점 및 협력에 '시동'

한화가 미국 인공지능(AI) 자율운항 솔루션 기업과 손잡고 글로벌 해양무인체계 시장 선점을 위한 시동을 걸었다. 기술 협력을 앞두고 한화오션 거제사업장에서 현장 점검을 진행하며 협력 구체화에 나선 것이다.

폴 르윈(Paul Lwin) 해벅AI(HavocAI) CEO(맨 오른쪽 발표자)가 한화 임직원들에게 하와이 앞 바다에 대기중인 해벅AI의 무인수상정을 한화오션 거제사업장에서 원격통제하는 기술 시연을 선보이고 있다. 한화 제공

AD

한화는 미국 해벅AI(HavocAI)와 해양 무인체계의 자율운항·원격운용 기술 협력을 앞두고, 양사 기술력을 점검하는 자리를 가졌다고 29일 밝혔다. 한화에 따르면 폴 르윈(Paul Lwin) 해벅AI CEO 및 연구진들은 전날 한화오션 거제사업장을 찾아 함정건조와 해양시스템 역량을 확인했다. 한화는 이 자리에서 하와이 앞 바다에 대기 중인 해벅AI 무인수상성(USV)을 원격 통제하는 기술 시연을 선보인 것으로 전해졌다. 한화는 이번 해벅AI와 만남에 대해 미국을 포함한 글로벌 해양무인체계 시장으로의 선제적 진입과 실효적인 협력을 강화하기 위한 초석이라고 평가했다.

앞서 한화그룹의 해양방산 사업을 맡고 있는 한화시스템과 한화오션은 지난해 미국 필리조선소 인수를 인수하면서 미국 시장에 발을 내딛었다. 한화는 향후 한화오션과 한화시스템의 시스템 통합 역량과 해벅AI의 자율운항 소프트웨어를 결합해 실제 제품과 솔루션을 도출할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또 방산과 민수 영역 모두 적용 가능한 자율운항 솔루션을 제공하고, 유지비 절감 등 운용 효율성을 향상시킬 계획이다.





AD

폴 르윈 해벅AI CEO는 "한화그룹의 해양시스템 전문성 및 함정건조 역량과 해벅AI의 자율운항 역량을 결합함으로써 기존 선박의 활용 가치를 확대하는 동시에 신규 무인체계가 신속히 배치될 수 있을 것"이라고 밝혔다. 유문기 한화시스템 해양사업부장은 "한화시스템은 함정전투체계, 해양 플랫폼 통합 역량, 그룹 내 계열사 시너지 등을 바탕으로 해벅AI와 함께 미국을 포함한 글로벌 해양무인체계 시장 진입 가시화를 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>