현대약품, '마이녹셀 스칼프 인텐시브 샴푸' 대용량 제품 출시

현대약품의 탈모 케어 전문 브랜드 마이녹셀이 가성비와 대용량을 선호하는 소비 트렌드에 맞춰 '마이녹셀 스칼프 인텐시브 샴푸' 960㎖대용량 제품을 출시했다고 29일 밝혔다.

이번 신제품은 기존 400㎖ 대비 2배 이상 용량을 확대해 경제성과 사용 편의성을 강화한 것이 특징이다.

대용량으로 새롭게 선보인 '마이녹셀 스칼프 인텐시브 샴푸'는 자연 유래 탈모 완화 소재로 각종 영양성분이 농축된 식물성 태반인 배아만을 모아 완성한 탈모 개선 특허 성분 '소이액트(SoyAct)'와 마이녹셀 특허 성분 '마이녹셀 콤플렉스™ '이 함유됐다.

이 두 가지 핵심 성분은 두피 영양 공급과 모근 강화에 도움을 주며, 인체적용시험 결과 모발 빠짐 68% 감소, 두피 탄력 10% 개선, 두피 헤어라인 치밀도 15% 개선 등의 효과가 입증됐다.

이러한 탈모 케어 효과로 '마이녹셀 스칼프 인텐시브 샴푸'는 마이녹셀 샴푸 라인업 중 판매 1위를 기록하며, 브랜드 대표 제품으로 자리매김했다.





현대약품 마이녹셀 관계자는 "소비자들의 대용량 제품 출시 요청이 지속적으로 이어져 이를 반영했다"며, "이번 신제품을 통해 충성 고객에게 합리적인 선택의 폭을 넓히고, 탈모 케어 시장에서 브랜드 경쟁력을 한층 강화할 계획"이라고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

